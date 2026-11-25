Lille–Bayern München 2–1. A bajorok sérültlistája egyre terjedelmesebb, a legfrissebb veszteség Harry Kane és Michael Olise, de úgy tűnt, a pályára lépők megoldják a szerda esti feladatot: Tom Bischof szögletéből Dayot Upamecano a 15. percben befejelte a vezető gólt, és sokáig maradt is az állás. A második félidő derekán jött a fordulat: Nathan Ngoy passzából Ueda Ajasze okosan a bal alsóba lőtte az egyenlítő gólt, három perccel később pedig a Bayern-drukkerek nem hittek a szemüknek… Villámgyors lille-i ellencsapás során a saját térfeléről kapura törő Ethan Mbappé a kapufát találta el, a visszapattanó labdát Aleksandar Pavlovic bárhová rúghatta volna – a saját kapuját „választotta”, öngól… Vincent Kompany, a vendégek edzője cserékkel igyekezett újabb fordulatot hozni a meccsbe, beküldte Luis Díazt és Jamal Musialát is, de nem jött össze az egyenlítés. A francia csapat hárommal toldotta meg eddigi egyetlen pontját, a Bayern két-két győzelem és döntetlen után az első vereségét szenvedte el az idei alapszakaszban.

Internazionale–Stuttgart 2–0. A vendégek kezdtek jobban, aztán átvette az irányítást az Inter, Nicolo Barella a kapufát is eltalálta az első félidő hajrájában. A fordulás után aztán már gólokat is látott a San Siro népe: az 57. percben Petar Sucic értékesítette a VAR-ozás után befújt, kezezés miatti tizenegyest, majd beállt Lautaro Martínez, és nem sokkal később Federico Dimarco passzából berúgta a fekete-kékek második gólját. A BL-idényt két vereséggel kezdő Inter sorozatban harmadszor nyert, a VfB a remek, hatpontos rajt utáni három fordulóban csupán egy pontot kapart össze.

Sahtar–Fenerbahce 0–1. A londoni Stamford Bridge-en játszották a mérkőzést, amelynek első félidejében még csak egy érvénytelen gólt hozott a török fölény, viszont a második elején megszületett a később győzelmet gól: Mason Greenwood kipattanójából Vedat Muriqi bekotorta a labdát a kapuba. A folytatásban az ukrán csapat átvette a kezdeményezést, ám nem tudta elkerülni sorozatban harmadik BL-vereségét.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Sucic 57. – 11-esből, La. Martínez 74.)

Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) 0–1 (Muriqi 56.)

Lille (francia)–Bayern München (német) 2–1 (Ueda 62., Pavlovic 65. – öngól, ill. Upamecano 15.)