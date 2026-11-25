Szerda reggel megírtuk, hogy a Pittsburgh Steelers rossz formája miatt kényszerpihenőt rendelt el Aaron Rodgers irányító számára, így az is elképzelhető, hogy a négyszeres MVP többet nem lép pályára az NFL-ben.

Azóta hivatalossá vált, hogy a veterán, egyszeres bajnok QB-t kivágja, elengedi a Steelers.

Az idényt 6–2-es mérleggel kezdő Pittsburgh a legutóbbi két mérkőzésén vereséget szenvedett, a csoportrivális Cincinnati valósággal átgázolt rajta, majd a hétmeccses vereségsorozattal érkező, sérülésektől tizedelt Philadelphia is felülmúlta. A 43. életévét jövő szerdán betöltő Rodgers az idény előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó szezonja, s statisztikai szempontból karrierje legrosszabb teljesítményét nyújtja, csupán 60%-os pontossággal passzol (ezek is inkább rövid, biztonsági megoldások), 19%-ban el sem találja a megcélzott elkapóját, ráadásul már 31-szer sackelték, amivel 257 yardot (a ligában a legtöbbet) veszített támadásban a Pittsburgh. Nemcsak a számok mutatják hanyatló teljesítményét, a mozgása is lassú már.

„Aaron Rodgers az irányítónk” – mondta a Philadelphia elleni vereséget követően Mike McCarthy, a Steelers idény előtt kinevezett vezetőedzője, aki Green Bayben már együtt dolgozott és nyert Super Bowlt Rodgersszel, és aki miatt az irányító elvállalta ezt az idényt. A nyilatkozatát követően a klub mégis bejelentette, hogy Rodgers át sem öltözik a Denver Broncos ellen pénteken magyar idő szerint 21 órakor esedékes meccsre, amelyen Mason Rudolph kezd. Este aztán jött a bomba: Rodgers már nem is a pittsburghi keret tagja.

Könnyen lehet tehát, hogy így, csúfosan ér véget egy Hall of Fame-, vagyis Halhatatlan-karrier, hiszen kevés esély van arra, hogy más franchise még a playoff előtt átigazolja magához ingyen Aaron Rodgerst.