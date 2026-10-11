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Egyik legjobbja piros lapot kapott, de a Roma így is ponttal távozott a Como otthonából

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.11. 14:35
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Donyell Malen meggondolatlan volt... (Fotó: Getty Images)
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Roma Serie A Como
Gól nélküli döntetlennel zárult a Como és a Roma összecsapása az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 6. fordulójában: a fővárosiak az 53. perctől emberhátrányban játszottak, miután Donyell Malent kiállították, a hazaiak azonban nem tudták kihasználni a létszámfölényt vasárnap.

A mérkőzés elején mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek. A Románál Paulo Dybala már a 6. percben megszerezhette volna a vezetést, de közelről leadott lövését Jean Butez védte. Egy perccel később Nico Paz próbálta átemelni a labdát Pierluigi Gollinin, ám a római kapus résen volt. A vendégek a 11. percben is közel jártak a gólhoz: Lorenzo Pellegrini lövése a kapufán csattant.

A szünet után Donyell Malen még lövéssel próbálkozott, az 53. percben azonban súlyos hibát követett el: veszélyes, talppal történő belépője miatt a játékvezető felmutatta neki a piros lapot. A Roma így emberhátrányba került, a Como pedig egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére.

A Como a hajrában Paz révén került közel a vezetéshez, de Gollini remek kijövetellel mentette meg csapatát. A Roma hősiesen védekezett, Gianluca Mancini egy távoli lövésbe is belevetődött, így a hétperces ráadás ellenére sem változott az eredmény.

A Serie A 2026–2027-es idényében ez volt az első gól nélküli döntetlen.

OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Como–Roma 0–0
Kiállítva: Malen (53., Roma)
15.00: Lazio–Monza
15.00: Lecce–Bologna
18.00: Sassuolo–Milan (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Juventus

Hétfőn játsszák
18.30: Atalanta–Venezia (Tv: Match4)
20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Genoa–Fiorentina 2–1 (Oszmajics 8., Junior Messias 15., ill. Vasquez 73. – öngól)
Internazionale–Parma 3–0 (Sucic 13., Calhanoglu 18. – 11-esből, M. Thuram 31.)
Napoli–Frosinone 3–0 (De Bruyne 29., 89. – az elsőt 11-esből, Lang 32.)

 

 

Roma Serie A Como
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