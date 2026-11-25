Női vízi ob I: idegenben nyert, és hibátlanul zárta az alapszakaszt a Fradi
Nagy iram, de sok pontatlanság jellemezte az FTC és a BVSC rangadójának első periódusát a zuglói uszodában. A Fradi védelme remekül zárt, s ugyan csak három gólt szereztek, már az első negyedet megnyerte a zöld-fehér csapat. A folyatásban teljesen egyoldalúvá vált a mérkőzés, amely hétgólos különbségű ferencvárosi sikert hozott. A 17–10-es végeredmény egyben azt jelentette, hogy a vendégek győzelmükkel hibátlanul nyerték meg az alapszakaszt.
VÍZILABDA
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ
III. Kerületi TVE–Valdor-Szentes 10–11 (3–3, 2–3, 3–4, 2–1)
G: Borso 3, Zöld 3, Fráter 2, Tordai, Varga V., ill. Rácz 4, Bács 2, Ashanina, de Bue, Furák, Pap M., Szabó A.
BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom 10–17 (1–3, 1–5, 2–5, 6–4)
G: Gorter 4, Horváth L. 3, Pőcze 2, Dobi D., ill. Plevritou 4, Keszthelyi 3, Ortiz 3, Vályi 3, Bonca 2, Farkas T., Szalkai
Dunaújvárosi FVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 22–8 (6–2, 7–2, 5–2, 4–2)
G: Rybanska 7, Kenéz 3, Horváth B. 2, Jonkl 2, Mihók M. 2, Pethers 2, Owen, Pál R., Pogonyi, Sümegi, ill. Felkai 3, Rajna 3, Erdélyi, Pádár
One Eger–GYVSE-Uni Győr 8–10 (1–1, 3–1, 4–6, 0–2)
G: Czigány D. 3, Tomori 2, Kovács P., Nagy-Pécsi Bianka, Török, ill. Petik 3, Svec 3, Sunabe 2, Dobos, Lendvai
UVSE Helia-D–KSI SE 20–4 (5–2, 5–0, 5–1, 5–1)
G: Aubéli 6, Mácsai 4, Peresztegi-Nagy 4, Fekete F. 2, Alaksza, Cuk, Hetzl, Horváth L., ill. Péter N. 2, Kenderes, Szopori
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE