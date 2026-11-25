Nagy iram, de sok pontatlanság jellemezte az FTC és a BVSC rangadójának első periódusát a zuglói uszodában. A Fradi védelme remekül zárt, s ugyan csak három gólt szereztek, már az első negyedet megnyerte a zöld-fehér csapat. A folyatásban teljesen egyoldalúvá vált a mérkőzés, amely hétgólos különbségű ferencvárosi sikert hozott. A 17–10-es végeredmény egyben azt jelentette, hogy a vendégek győzelmükkel hibátlanul nyerték meg az alapszakaszt.

VÍZILABDA

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

III. Kerületi TVE–Valdor-Szentes 10–11 (3–3, 2–3, 3–4, 2–1)

G: Borso 3, Zöld 3, Fráter 2, Tordai, Varga V., ill. Rácz 4, Bács 2, Ashanina, de Bue, Furák, Pap M., Szabó A.

BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom 10–17 (1–3, 1–5, 2–5, 6–4)

G: Gorter 4, Horváth L. 3, Pőcze 2, Dobi D., ill. Plevritou 4, Keszthelyi 3, Ortiz 3, Vályi 3, Bonca 2, Farkas T., Szalkai

Dunaújvárosi FVE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 22–8 (6–2, 7–2, 5–2, 4–2)

G: Rybanska 7, Kenéz 3, Horváth B. 2, Jonkl 2, Mihók M. 2, Pethers 2, Owen, Pál R., Pogonyi, Sümegi, ill. Felkai 3, Rajna 3, Erdélyi, Pádár

One Eger–GYVSE-Uni Győr 8–10 (1–1, 3–1, 4–6, 0–2)

G: Czigány D. 3, Tomori 2, Kovács P., Nagy-Pécsi Bianka, Török, ill. Petik 3, Svec 3, Sunabe 2, Dobos, Lendvai

UVSE Helia-D–KSI SE 20–4 (5–2, 5–0, 5–1, 5–1)

G: Aubéli 6, Mácsai 4, Peresztegi-Nagy 4, Fekete F. 2, Alaksza, Cuk, Hetzl, Horváth L., ill. Péter N. 2, Kenderes, Szopori

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE