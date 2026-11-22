Rendkívül jól kezdte az Atalanta elleni összecsapást az Inter, amely több lehetőséget is kidolgozott az első percekben, de ekkor még nem sikerült gondot okozni Sportiellónak. A 16. percben aztán megtört a jég, amikor Barella centerezése egy védőről pattant Francesco Pio Esposito elé, aki nyolc méterről lőtt a kapuba. A címvédő a folytatásban is ostrom alatt tartotta a bergamói kaput, majd a 32. percben ismét a 21 éves olasz csatár villant meg, s ezúttal egy szöglet után bólintott a kapuba senkitől sem zavartatva, Scalvini és Kolasinac díszkíséretében. Három perccel később életjelet adott magáról az Atalanta, amikor Eljif Elmasz lőtt 10 méterről a léc alá.

A fordulás után hét perccel Thuram hozta egy okos passzal ziccerbe Espositót, aki élt a lehetőséggel, és megszerezte a mesterhármast. Az Atalantát irányító Maurizio Sarri az utolsó félórába lépve többet is cserélt, és ennek meg is lett az eredménye: a 72. percben Zalewski szöglete után Charles de Ketelaere faragott a hátrányból egy közeli fejessel, de három perccel később Petar Sucic tizenegyesével ismét visszaállt a kétgólos Inter-előny. Ezzel együtt a végjátékban már a hazaiaké volt a kezdeményezés, és a 80. percben a belga középpályás újabb gólt szerzett (ezúttal a léc alá lőtt 12 méterről), izgalmassá téve az utolsó tíz percet.

Cristian Chivu csapata megpróbálta kibekkelni a maradék időt, ám nem járt sikerrel: a 90. percben De Ketelaere Bastoni karjára fejelte a labdát, a jogos büntetőt pedig – már a ráadásba lépve – Franck Kessié váltotta gólra. A drámai pontvesztéssel az Inter nem tudta megelőzni a Romát, s így maradt a harmadik helyen a „farkasok” és az éllovas Lazio mögött. 4–4

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Atalanta–Internazionale 4–4 (Elmasz 35., De Ketelaere 72., 80., Kessié 90+1 – 11-esből, ill. F. P. Esposito 16., 32., 52., P. Sucic 75. – 11-esből)

Hétfői mérkőzés

20.45: Monza–Fiorentina (Tv: Arena4)

Korábban

Milan–Frosinone 5–1 (Calvani 4. – öngól, G. Ramos 19., Jashari 48., A. Cisse 60., Pulisic 68., ill. Masini 25.)

Juventus–Venezia 4‒0 (Woltemade 53., Koopmeiners 58., Cabal 64., Kolo Muani 71. ‒ 11-esből)

Sassuolo–Genoa 0–2 (Oszmajics 26., 38.)

Bologna–Udinese 1–1 (Zortea 43., ill. Zaniolo 67.)

Szombati mérkőzések

Parma–Roma 1–5 (Elphege 54., ill. Malen 39., 68., 77., 90., R. Mora 71.)

Napoli–Torino 1–0 (McTominay 73.)

Como–Cagliari 2–0 (Ramón 24., Da Cunha 56.)

Lazio–Lecce 3–0 (Noslin 25., 68., Frattesi 90.)