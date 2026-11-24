Farkas Mátyás

– Milyen hatása lehet a női kézilabdás átigazolási piacra a Győr anyagi problémájának?

– A győri helyzet a teljes nemzetközi átigazolási piacra azonnali és dominószerű hatással lesz. Az elmúlt évtizedben az ETO határozta meg a csúcsfizetések szintjét, és szinte minden poszton a világ legjobbjait gyűjtötte össze – válaszolta Farkas Mátyás játékosügynök, a ChampSport menedzseriroda tulajdonosa. – Ha a klub kénytelen visszavágni a költségvetését, és akár több klasszisát is elengedi, ne adj' Isten csődöt jelent, azzal egyrészt hirtelen olyan minőségű játékosok szabadulnak fel a piacon, akik megszerzésére normál esetben esélye sem lenne a riválisoknak. Másrészt viszont ez a fizetési igények normalizálódását is elindíthatja Európában, hiszen kevesebb klub tudja majd megadni a korábban megszokott bérigényeket. A nagy kérdés most az, hogy a francia, a dán vagy a román élklubok mennyire gyorsan tudnak reagálni, és kik képesek átvenni a Győr helyét a topjátékosokért folytatott versenyben. A meglévő játékosállományra nézve talán annyi a szerencse a szerencsétlenségben, hogy a jelenlegi helyzet már most, az idény elején kiderült, amikor még a soron következő kiírás szerződéses tárgyalásainak elején vagyunk. Így azért könnyebb csapatot találni a játékosoknak, mintha már mindenhol meglennének a kialakult keretek.

– Idény közben mennyire reális, hogy nagy számú topjátékos új csapatot találjon magának?

– Őszintén szólva idény közben, november–december környékén nagy számú topjátékost elhelyezni szinte lehetetlen küldetés. Az európai élklubok már egy-másfél évvel előre terveznek, a kereteik és a költségvetésük is be van betonozva, sehol nem áll több százezer euró tartalékban arra az esetre, ha hirtelen felszabadul öt-hat klasszis. Egy-két kivétel persze mindig akadhat, főleg ott, ahol egy kulcsember sérülése miatt tűzoltásra van szükség vagy lehetőséget látnak az előrelépésre, de tömeges klubváltásra ilyenkor nincs piaci kapacitás. Aki most lép, annak jelentős anyagi kompromisszumot kell kötnie az aktuális idényre, amit esetleg megtesz azért, mert olyan klubhoz megy, amelyik hosszabb távú szerződést kínál neki. A klubok jelenleg kivárnak, akár a türelmes sakkozók, akik tudják, hogy az idő nekik dolgozik. Senki nem akar közvetlenül a másfél hónapos válogatott szünet és az Európa-bajnokság előtt új szerződésbe ugrani, feleslegesen átvállalva a decemberi bérterheket és a torna sérüléskockázatát. Éppen ezért januártól számítok arra, hogy igazán beindul a gépezet. Az pedig teljességgel irreális elképzelés a győri vezetés részéről, hogy ebben a helyzetben még pénzt is látnak a játékjogok értékesítéséből. Ha tartozás áll fenn a sportolók felé, a távozásuk módjáról és időzítéséről kizárólag ők maguk döntenek majd.

– Az utóbbi éveket nézve, ha a Bietigheim és a Vipers után újabb nagy klub kerül bajba, azzal tovább csökken a nemzetközileg versenyképes csapatok köre. Mit jelent ez a női kézilabdának?

– Olyan klubok is eltűntek korábban, mint a Larvik, a Nantes, a Vardar, illetve tartós „rokkantságba” került a Buducsnoszt. Ez vészjelzés a sportágnak, hogy a női kézilabda jelenlegi finanszírozási modellje egyre kevesebb helyen fenntartható. Sajnos az utóbbi években nemcsak a játék szakmai színvonala esett vissza, hanem a sportág iránti érdeklődés is érezhetően csökkent. Ennek egyenes következménye, hogy a női kézilabda üzletileg ma egyszerűen nem éri meg a magánbefektetőknek vagy a corporate vállalatoknak – nincs mögötte olyan kereskedelmi megtérülés, ami önmagában eltartana egy topklubot. Ha a fentebb felsorolt klubok után egy újabb meghatározó szereplő, ráadásul a kézilabdázás „Real Madridja” kerül nehéz helyzetbe, azzal tovább szűkül a valódi élmezőny, és még kevésbé lesz eladható a termék. Ezen a helyzeten elsősorban az Európai Kézilabda-szövetségnek (EHF) kellene érdemben dolgoznia, de sajnos úgy látom, egyelőre ott sem tudnak mit kezdeni ezzel a válsággal.

– A többi magyar csapat is megérezheti a negatív hatást a tárgyalásoknál, mondjuk a bizalom csökkenése miatt?

– Sajnos igen, rövid távon szinte biztosan lesz hatása. A nemzetközi piacon a légiósok és a külföldi ügynökök sokszor nem látják az egyes magyar klubok közötti különbségeket, hanem a teljes bajnokságot egy egységként kezelik. Ha éppen a legstabilabbnak hitt zászlóshajónál, a Győrnél vannak pénzügyi gondok, az óhatatlanul bizalmatlanságot szül, és a többi magyar csapattal is sokkal óvatosabbak lesznek a tárgyalások során. Ettől függetlenül azért vannak olyan élklubjaink, amelyeknél nagyobb a pénzügyi fegyelem és tudatosabb a tervezés, de a következő hónapokban biztosan nehezebb lesz meggyőzni a top légiósokat arról, hogy Magyarország továbbra is a legbiztosabb pont a kézilabda térképen. Ugyanakkor jó hír a keserű pirula mellé, hogy ezzel remélhetőleg végre nagyobb szerepet kaphatnak a magyar válogatott játékosok a Bajnokok Ligája-csapatoknál – még ha emiatt sajnos le is kell mondani az eddig megszokott merészebb célokról. Emellett a többi magyar klub is kénytelen-kelletlen az anyagi nehézségek miatt a fiatal tehetségekhez fordulhat, így sokkal több játéklehetőséget adhatnak nekik.