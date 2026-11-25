Vlah vezérletével nyert a Kielce Bukarestben a férfi kézi BL-ben
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének 2. fordulójában a Kielce 32–25-re legyőzet a Dinamo Bucuresti--et.
A Bíró Ádám, Kiss Olivér játékvezetői páros közreműködése mellett a Kielce gyakorlatilag végig vezetett, a 0–0-t nem számítva csak 1–1-nél volt döntetlen az állás. Az egész mezőny legeredményesebb játékosa Aleks Vlah volt 8 góllal.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
2. CSOPORT
Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel) 25–32 (11–17)
Ld: Nistor, Buzle, Martisn és Makuc 4-4, ill. Vlah 8, Karalek 5
20.45: Magdeburg (német)–Sporting (portugál)
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