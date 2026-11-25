A Bíró Ádám, Kiss Olivér játékvezetői páros közreműködése mellett a Kielce gyakorlatilag végig vezetett, a 0–0-t nem számítva csak 1–1-nél volt döntetlen az állás. Az egész mezőny legeredményesebb játékosa Aleks Vlah volt 8 góllal.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

2. CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–Kielce (lengyel) 25–32 (11–17)

Ld: Nistor, Buzle, Martisn és Makuc 4-4, ill. Vlah 8, Karalek 5

20.45: Magdeburg (német)–Sporting (portugál)