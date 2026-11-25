A WTT-sorozat feeder besorolású düsseldorfi versenyén a selejtezőből a főtáblára kvalifikáló 18 éves Varga Botond (világranglista-351.) a 32 közé jutásért a még ugyancsak tininek számító, jóval előrébb rangsorolt 19 esztendős amerikai Nandan Naresh (159.) ellen állt asztalhoz, és a rosszabbul sikerült első játszma után három szettet megnyerve jutott tovább. A folytatásban az ázsiai édesanyától és román édesapától származó, német színekben versenyző Kay Stumper (111.) következett. A 24 éves Stumper már rutinosabbnak számít, csapatban Európa-bajnok, hazájában felnőttbajnoki címet is szerzett, így érezhető volt, Vargától extra teljesítmény kell a győzelemhez. Nos, erre nem is lehetett panasz, Varga 0:1-ről és 1:2-ről is kiegyenlített, az ötödik játszmában pedig nagy csatában legyőzte a 11. helyen kiemelt németet – a bravúr után csütörtökön a nyolcaddöntőben lép asztalhoz a magyar reménység.

Párosban Varga a hongkongi Jiu Kvan-to oldalán próbált szerencsét, de itt nem járt sikerrel: a főtábla első körét jelentő nyolcaddöntőben sima háromszettes meccsen maradt alul az Ajda Szatosi, Panajiotisz japán, görög duóval szemben.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, DÜSSELDORF

Férfiak. Egyes. A 32 közé jutásért: Varga Botond–Naresh (amerikai) 3:1 (–7, 6, 12, 6)

A 16 közé jutásért: Varga–Stumper (német) 3:2 (–8, 10, –7, 7, 9)

Páros. Nyolcaddöntő: Ajda, Jonisz (japán, görög)–Varga, Jiu (magyar, hongkongi) 3:0 (5, 6, 4)