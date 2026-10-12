Krsztovics duplázott, az Atalanta könnyedén múlta felül a Veneziát
Fél óra után – többek között Nikola Krsztovics duplájának köszönhetően – már három góllal vezetett az Atalanta. A Venezia csak szépíteni tudott, és hat forduló elteltével is pont nélkül maradt.
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ, hétfői mérkőzések
Atalanta–Venezia 3–1 (Kessie 4., Krsztovics 6., 30., ill. Hainaut 37.)
20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)
Vasárnap játszották
Cagliari–Juventus 1–1 (D. Maldini 20., ill. Kolo Muani 81.)
Sassuolo–Milan 1–1 (Odenthal 68., ill. Rabiot 63.)
Lazio–Monza 3–1 (Tavares 3., Isaksen 23., Pinamonti 88., ill. Goglicsidze 46.)
Kiállítva: Lucchese (35., Monza)
Lecce–Bologna 1–2 (Fatah 64., ill. Orsolini 17., Enem 75.)
Como–Roma 0–0
Kiállítva: Malen (53., Roma)
Szombaton játszották
Genoa–Fiorentina 2–1 (Oszmajics 8., Junior Messias 15., ill. Vasquez 73. – öngól)
Internazionale–Parma 3–0 (Sucic 13., Calhanoglu 18. – 11-esből, M. Thuram 31.)
Napoli–Frosinone 3–0 (De Bruyne 29., 89. – az elsőt 11-esből, Lang 32.)