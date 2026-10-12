Krsztovics duplázott, az Atalanta könnyedén múlta felül a Veneziát

Fél óra után – többek között Nikola Krsztovics duplájának köszönhetően – már három góllal vezetett az Atalanta. A Venezia csak szépíteni tudott, és hat forduló elteltével is pont nélkül maradt.

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Atalanta–Venezia 3–1 (Kessie 4., Krsztovics 6., 30., ill. Hainaut 37.)

20.45: Torino–Udinese (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Cagliari–Juventus 1–1 (D. Maldini 20., ill. Kolo Muani 81.)

Sassuolo–Milan 1–1 (Odenthal 68., ill. Rabiot 63.)

Lazio–Monza 3–1 (Tavares 3., Isaksen 23., Pinamonti 88., ill. Goglicsidze 46.)

Kiállítva: Lucchese (35., Monza)

Lecce–Bologna 1–2 (Fatah 64., ill. Orsolini 17., Enem 75.)

Como–Roma 0–0

Kiállítva: Malen (53., Roma)

Szombaton játszották

Genoa–Fiorentina 2–1 (Oszmajics 8., Junior Messias 15., ill. Vasquez 73. – öngól)

Internazionale–Parma 3–0 (Sucic 13., Calhanoglu 18. – 11-esből, M. Thuram 31.)

Napoli–Frosinone 3–0 (De Bruyne 29., 89. – az elsőt 11-esből, Lang 32.)