Schultz Levente játékosügynök, a Fradi korábbi kétszeres bajnok középpályása a mérkőzést megelőzően már nyilatkozott lapunknak, ekkor elmondta, nem számít könnyű mérkőzésre, de szerinte a Ferencváros két góllal fog nyerni.

„A hazai pálya előnyét, no meg a közönség támogatását kihasználva nagy ferencvárosi mezőnyfölényre számítok, amellyel természetesen együtt jár a fölényes labdabirtoklás is. Biztos vagyok benne, hogy Borbély Balázs taktikája ezúttal is a magas védekezésre épül, éppen ezért döntőnek számít az első, minél korábbi gól ­megszerzése. A vezetés birtokában valamivel hátrébb húzódhat az együttes, nem feltétlenül az eredmény tartása miatt, hanem hogy nagyobb területek nyíljanak a szélsők, a mélységből induló középpályások és a center előtt. Biztos vagyok benne, hogy az ETO elleni bajnoki mérkőzésen elkövetett védekezési hibák nem következnek be, s ha így lesz, magabiztosan nyerhet a Fradi. Fontos a veretlenség megőrzése, ám ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé kerüljön, jó lenne megszerezni a három pontot. Ahogyan az NB I-ben, a nemzetközi porondon sem számíthat könnyű meccsre az együttes, de a játékosok képességei közötti különbség a mi javunkra szól. Ennek ellenére nagy hiba lenne lekezelni a Celjét, félvállról venni a csütörtöki mérkőzést. Szorítok a csapatnak, kettő-nullás ferencvárosi győzelemre tippelek.”

A zöld-fehérek kapuját ezúttal Varga Ádám védi, aki a szeptemberi, Celtic elleni találkozó óta először került be a kezdőbe.

„Varga Ádám újbóli kezdőbe nevezése – és maga a tény, hogy három kapus is védte már a Ferencváros kapuját ebben az idényben – talán arra is utalhat, hogy Borbély Balázs már kissé a jövőbe tekint, és Dibusz Dénes utódját keresi – fogalmazott Schultz Levente. – Emellett, amit mindenképpen kiemelnék, az a Celje védelme, amely rendkívül fiatal; a kapusuk 23 éves, de a legidősebb hátvédjeik is mindössze 24 esztendősek. Úgy gondolom, a Joseph, Zachariassen, Arzani hármas a letámadásnál képes lesz majd labdát szerezni, és a védőket megzavarni. A pontrúgások is meghatározó elemei lesznek a találkozónak, hiába van a szlovénoknak több magas játékosa is, a levegőben akár Raemaekers, akár Gómez is veszélyeztethet a kapujuk előtt.”

A veszély meg is érkezett, mind az ellenfél térfelén szerzett labdákból, mind pontrúgásokól: „Sajnos a gól nem jött össze, de az ellenfél térfelének a közepén tudott a Ferencváros többször is labdát szerezni, valami a pontrúgások után is okoztak veszélyt, két nagy helyzet is kimaradt.”

Ami a második félidőt illeti, a korábbi kétszeres bajnok középpályás szerint csak idő kérdése, mire megtörik a Celje.

„Csak az első gólig lesz nehéz a meccs, ha azt sikerül megszerezni, akkor utána már könnyebb dolga lesz a Fradinak. Nagy a különbség a két csapat között, ezért azt gondolom, hogy a második félidőben sem fog változni a mérkőzés képe, továbbra is az FTC fog dominálni. Természetesen az ellenfél is nyerni szeretne, de akár szerkezetileg, akár személyekben változtatnak, nem hiszem, hogy a már meglévő minőségbeli különbséget el tudnák tűntetni.”– vezette fel a második játékrészt.