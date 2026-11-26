Nem vacakolt sokat a Brighton az Universitatea Craiova vendéglátójaként, Ibrahim Osman már a 3. percben jól érkezett Jack Hinshelwood labdájára, és a kapu közepébe lőtt. Bő fél óra elteltével Maxim De Cuyper lapos lövéssel növelte a házigazdák előnyét. A 40. percben megfogyatkoztak a látogatók, csúnya belépőjéért Vladimir Screciut állította ki a játékvezető. Az emberhátrányt a szünet után negyedóráig bírták a románok, ekkor előbb Haralambosz Kosztulasz talált be, majd a mezőny legjobbja, Ibrahim Osman szerezte meg második gólját – görög csapattársa találatánál ő volt az előkészítő. A Brighton úgy nyert fölényesen, hogy igazán nem is erőltette meg magát. 4–0

A játéknap egyik meglepetését a cseh Jablonec okozta, amely nyeretlenként fogadta a százszázalékos svájci Luganót, és 2–0-ra megverte. Megtartotta ugyanakkor makulátlan mérlegét a Monaco, amely a skót Hearts vendégeként győzött 3–2-re úgy, hogy a hosszabbítás perceiben döntötte el a meccset. Simán, 4–0-ra nyert az Ajax a Thun ellen, a Getafe pedig – az utolsó fél órában tíz emberrel játszva –1–0-ra kikapott Grúziában az Iberiától.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Brighton (angol)–Universitatea Craiova (román) 4–0 (Osman 3., 63., De Cuyper 33., Kosztulasz 61.)

Kiállítva: Screciu (Craiova, 39.)

Kajrat (kazah)–Mjällby (svéd) 1‒0 (E. Tapalov 14.)

Ajax (holland)–Thun (svájci) 4–0 (Bounida 6., 70., Marcos Leonardo 41., Berghuis 89.)

Brann (norvég)–Aarhus (dán) 1–4 (N. Castro 50. – 11-esből, ill. Bech 25., Gretarsson 39., Tchamche 56., M. Knudsen 60.)

Iberia 1999 (grúz)–Getafe (spanyol) 1–0 (Kobuladze 25.)

Kiállítva: O. Mangala (Getafe, 59.)

Jablonec (cseh)–Lugano (svájci) 2–0 (Cedidia 70., Jawo 85.)

Kauno Zalgiris (litván)–Riga (lett) 2–0 (Kalik 56., Debeljuh 61. – 11-esből)

Kiállítva: I. Siqueira (Riga, 40.), Piric (Riga, 45+4.)

Hearts (skót)–Monaco (francia) 2–3 (Altena 15., Kerjota 44., ill. F. Balogun 25., 90+2. – az elsőt 11-esből, E. Diop 40.)

Egnatia (albán)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 2–1 (Alabanese 47., F. Medeiros 81., ill. Flalhi Idrissi 79.)

Pafosz (ciprusi)–Midtjylland (dán) 0–2 (Rajovic 44., Gogorza 82.)