A címvédő indiai Dommaraju Gukesh és kihívója, az üzbég Javokhir Sindarov a harmadik partiban is megosztozott a ponton a nemzetközi szövetség (FIDE) genfi sakkvilágbajnoki döntőjében, amelyben így 1.5:1.5-re állnak.
A 14 játszmára kiírt párharc harmadik felvonásán a kihívó Sindarov vezette a világos bábukat. A visszafogottabb szerdai összecsapást követően, amely húsz lépést hozott, ezúttal bátran ment bele a két fél a nyitottabb küzdelembe, amely a hatvanadik lépés után ért véget.
A pénteki szünnap után a döntő szombaton folytatódik.
A kiírás szerint az a játékos győz, aki először éri el a 7.5 pontot, döntetlen esetén pedig gyors- és villámmeccsek határoznak a nyertesről. A viadal utolsó játéknapja december 12., 7:7-es állás esetén ezen a napon jön a tie-break, egyre rövidebb idejű partikkal.
SAKK, VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, GENF
3. játszma (még 11 van hátra)
Javokhir Sindarov (üzbég, 2782)–Dommaraju Gukesh (indiai, 2710) döntetlen
Az állás: 1.5:1.5
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