OLYMPIAKOSZ–MILAN 2–4. A kezdés előtt hét pont választotta el a csapatokat a tabellán, és bár egy ponton úgy tűnt, késő estére tíz lesz az, végül négy maradt belőle… Lorenzo Pirola vezető góljához némi szerencse is kellett (fejese után a labda a lécről Mike Maignanra pattant, onnan a hálóba), Joao Silva pedig úgy rúgta a második hazai gólt a fordulás után, hogy a visszatámadás előtt Koni de Winter csúnyán eladta a labdát. Na, erre felébredt a Milan: Omari Hutchinson nagy szóló után remek lövéssel szépített, majd az ő beadásából Alphadjo Cisse fejjel egyenlített. És nem volt megállás: a második félidőre becserélt Christian Pulisic remek kapásgóllal már a vendégeknek szerzett vezetést – a Nottinghamtől kölcsönvett Hutchinson ebben is benne volt lendületes elfutással, pontos beadással. A végeredményt Diego Moreira állította be a 95. percben.

VIKTORIA PLZEN–BENFICA 4–0. Nem tudni, a mínusz egy fok mennyiben segített a Viktoriának hidegre tenni a Benficát, a szünetre mindenesetre eldőlni látszott a meccs: Patrik Hrosovsky az ötös sarka közeléből rúgta az első gólt a 30. percben, kisvártatva Prince Adu kilőtte a bal alsót, majd a 45. percben Christophe Kabongo lepókhálózta a bal felsőt. Alig kezdődött el a második játékrész, és gyors ellencsapás végén Kabongo közeli lövéssel újra megbüntette a szellősen védekező lisszaboniakat. Ha Anatolij Trubinnak nincsenek nagy védései, még nagyobb lehetett volna a pofon; lényeg a lényeg, a Benfica már nem hibátlan, a Plzen pedig megduplázta pontjai számát.

CELTA VIGO–BOURNEMOUTH 1–2. Az angol csapat a sérülésből lábadozó Tóth Alex nélkül érkezett Spanyolországba, és a 22. percre rendkívül kellemetlen helyzetbe került: előbb a védői nem fordítottak elég figyelmet a 16-oson belül Iago Aspasra, aki nagyszerű lövéssel meg is szerezte a vezetést a hazaiaknak, majd három perc múlva Bafodé Diakité azonnali piros lapot kapott brutális belépőért. Az angolok fokozatosan rendezték soraikat, a második félidő elején Álvaro Rodríguez fejjel egyenlített, majd a hajrában Adrien Truffert és Marcus Tavernier összjátéka után Rayan közelről berúgta a győztes góljukat is. A Bournemouth az ötödik meccsét is megnyerte, a vigóiak megrekedtek három ponton.

UNION SAINT-GILLOISE–LECH POZNAN 2–2. A Fradi következő ellenfele egy ponttal futott be Brüsszelbe, és mindent megtett, hogy gyarapítsa szerény gyűjteményét: Yannick Agnero közeli lövése beakadt, Luis Palma egy rossz hazaadást elcsípve növelte az előnyt – húsz perc sem telt el, és kettővel vezettek a lengyelek. Az Union tizenegyesből sem tudott szépíteni (Raul Florucz lövését Mateusz Lis kivédte), a szünet után Florucz távolabbról már betalált, majd Kevin Rodríguez bevágta az egyenlítő gólt is – a hazaiak tehát megőrizték veretlenségüket.

SALZBURG–ARARAT 2–0. A Salzburg a mezőny egyetlen pont nélküli csapatát fogadta, és bár az első félidőben nem boldogult vele, a szünet után gyorsan megtörte – még Karim Konaté 90. percben kihagyott büntetője is belefért. A magyar válogatott Redzic Damir a 69. percben, már 2–0-nál lépett pályára a hazai csapatban.

BESIKTAS–HAPOEL BEER-SEVA 2–1. Az izraeli klubok politikai okokból jelenleg nem léphetnek pályára Törökországban, így a Besiktas házigazda létére is utazni kényszerült. Küldöttsége maradandó élménnyel gazdagodott a szerdai út során: repülőgépüket több villámcsapás sújtotta, nem tudott landolni a mérkőzés helyszínén, a grúziai Batumiban, az utazás elhúzódott – de legalább mindenki épségben megérkezett. A politikai üzenetek nem maradtak el a meccsen sem, húsz percre félbe is szakadt a játék a palesztin zászlóval tüntető török drukkerek és a helyi rendfenntartók lelátói összecsapása miatt. Ami a futballt illeti, az első félidőben Orkun Kökcü kihagyott egy büntetőt (Marco Wolff kivédte a lövését), ám a második félidőben a cserepadról érkező Junior Olaitan csak-csak bevágta az isztambuliak vezető gólját. Végül akcióból összejött a gól Kökcünek is – utóbbi kellett a győzelemhez, mert Javon East lábában is volt még egy védhetetlen lövés.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál) 4–0 (Hrosovsky 30., Adu 43., Kabongo 45., 46.)

Celta Vigo (spanyol)–Bournemouth (angol) 1–2 (Aspas 19., ill. Á. Rodríguez 47., Rayan 78.)

Kiállítva: Diakité (22., Bournemouth)

Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény) 2–0 (Mazurek 48., Carlier 52. – öngól)

Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német) 0–2 (Tillman 10., Quansah 45.)

Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz) 2–4 (Maignan 31. – öngól, Joao Silva 49., ill. Hutchinson 56., Al. Cisse 63., Pulisic 71., D. Moreira 90+5.)

Olympique Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár) 1–0 (Guiri 29. – 11-esből)

Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel) 2–2 (Florucz 54., K. Rodríguez 66., ill. Agnero 15., Palma 18.)

Besiktas (török)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 2–1 (Olaitan 75., Orkun Kökcü 90., ill. East 90+3.)

Később

21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi) (Tv: RTL+)

21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)

21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)

21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)

21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)

21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)