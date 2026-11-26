A Makrai László vezette U17-es leány labdarúgó-válogatottra három nehéz mérkőzés vár: a házigazda Dánia mellett Anglia és Fehéroroszország lesz az ellenfél. A tét nem kisebb, mint a továbbjutás az Európa-bajnoki selejtezők következő körébe, amelyben tavasszal folytatódhat a küzdelem a lettországi Európa-bajnokságon való részvételért – számol be az MLSZ.

A Gajdóczi Tibor irányítása alatt készülő U19-es...

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