Labdarúgás: Eb-selejtezők várnak a leány utánpótlás-válogatottakra
Az U17-es leány labdarúgó-válogatott Dániában küzd az Eb-szereplésért, míg az itthon pályára lépő U19-es korosztály a jövő évi, hazánkban rendezendő Európa-bajnokságra készül. Utóbbi csapat számára a selejtezők tétje helyett a felkészülés kap főszerepet, hiszen rendezőként már biztos résztvevője a tornának.
A Makrai László vezette U17-es leány labdarúgó-válogatottra három nehéz mérkőzés vár: a házigazda Dánia mellett Anglia és Fehéroroszország lesz az ellenfél. A tét nem kisebb, mint a továbbjutás az Európa-bajnoki selejtezők következő körébe, amelyben tavasszal folytatódhat a küzdelem a lettországi Európa-bajnokságon való részvételért – számol be az MLSZ.
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