EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–CELJE (szlovén) – élőben az NSO-n!

Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Simone Sozza (Alessio Berti, Davide Imperiale) – olaszok

FTC: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Bero, Zachariassen, Arzani – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Dibusz (kapus), Kovacevic, Kovács M., Lakatos Cs., Levi, Lisztes, Madarász Á., Maiga, Nagy O., O'Dowda, Rommens, Zohoré

CELJE: Leban – Ivansek, Bejger, Tutyskinas, Avdyli – Seslar, Zabukovnik, Kvesic – Tusha, Kramer, Verbic. Vezetőedző: Zoran Zeljkovic

A kispadon: Frelih, Kolar (kapusok), Daniel, Diounkou, Dukuly, Hrka, Kutrisz, Kucys, Zuzek