Varga Ádám a kapuban, Joseph a csatár – az FTC–Celje mérkőzés kezdőcsapatai
A Ferencváros 21 órától a szlovén Celjét fogadja a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában. Íme, a mérkőzés kezdőcsapatai.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–CELJE (szlovén) – élőben az NSO-n!
Budapest, Groupama Aréna, 21 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Simone Sozza (Alessio Berti, Davide Imperiale) – olaszok
FTC: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Bero, Zachariassen, Arzani – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Dibusz (kapus), Kovacevic, Kovács M., Lakatos Cs., Levi, Lisztes, Madarász Á., Maiga, Nagy O., O'Dowda, Rommens, Zohoré
CELJE: Leban – Ivansek, Bejger, Tutyskinas, Avdyli – Seslar, Zabukovnik, Kvesic – Tusha, Kramer, Verbic. Vezetőedző: Zoran Zeljkovic
A kispadon: Frelih, Kolar (kapusok), Daniel, Diounkou, Dukuly, Hrka, Kutrisz, Kucys, Zuzek
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