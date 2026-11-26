A fővárosi gárda hőse Nagy Krisztián volt, aki a harmadik harmadbeli duplájával eldöntötte a találkozót.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda 5–4 (2–0, 1–3, 2–1)

Tüskecsarnok, 350 néző. V: Máhr-Stumpf, Belák, Szabó D., Dömötör.

BJA HC: Farkas R. – Pozsgai, Szabó B. / Varga A. (1), Seregély M. / Szivák, Boros (1) / Kiss Cs. – SCHLEKMANN (2), NAGY K. 2 (1), SZABÓ D. 1 / Zapernick 1, Keresztes L. (1), Percic / Molnár B. (1), Weidemann 1, Nádor (1) / Karjaleinen (1), Bóna, Zimányi. Edző: Kangyal Balázs

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk – Salló, Ferencz-Csibi (1) / Kovács E. (1), Láday / Akerman 1 (1), Kristó / Salamon – SILLÓ 1, PÉTER (2), Becze (1) / Lehtimaki 1, Galoha (1), VÄYRYNEN 1 / Márton, Ágoston, Fodor / Szopos, Kozma, Nyisztor. Edző: Staffan Lundh

Kapura lövések: 41–38. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Kangyal Balázs: – Örülök, hogy sikerült ennyi gólt lőnünk, de annak nem, hogy ennyit kaptunk, ha a csapat sikeresen szeretne szerepelni a rájátszásban, utóbbit 2.7-es átlag alatt kellene tartani. Voltak hiányzóink, ennek ellenére elég jól játszottunk, villantottunk olyan erényeket, amelyek megmutatják, a jégkorong miért csapatsport. Jó Csíkszeredát tudtunk legyőzni, fontos pontok ezek.

Staffan Lundh: – Az első húsz perc okozta nekünk a legnagyobb problémát, nem játszottunk elég intenzíven, minden koronghoz mi értünk oda később. Ez okozta a vesztünket, később már nem tudtuk utolérni őket.

UTE–Gyergyói HK 1–5 (0–1, 1–2, 0–2)

Újpest, 502 néző. V: Rencz, Szabó D., Sábián, Lánczos.

UTE: Erdei – Franyó (1), SZATHMÁRY 1 / Tornyai, Bogesics / Pokornyi, Rósa / Ladnyik – ZITNY, Sokay, Csányi / Lehtonen, Szabó Rácz, Valtonen / Brehel, Mesterm Kovács S. / Szalma, Cseh I., Lőczi B. Edző: Anatolij Bogdanov

GYERGYÓ: RINNE – Imre, János / Horváth A., Sárpátki (2) / Sándor, Molnár Á. / Fodor D. – Ambrus G., CSÁSZÁR 1 (2), Bodó 1 / Orban 1, Ravasz (1), SÁNDOR-SZÉKELY 1 (1) / Ádám, Csiszer 1, SZIGETI (2) / Salamon R., Szilassy L., Timaru. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 29–38. Emberelőny-kihasználás: 6/0, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Anatolij Bogdanov: – Nem könnyű a helyzet, utolértek minket a betegségek és a sérülések, de a nehéz szituációkban méretik meg igazán egy csapat. Ilyenkor fontos a karakter, valamint az, hogyan tudunk összekovácsolódni és együtt dolgozni. Jelenleg hiányzik az összetartás, együtt jóval erősebbek lehetnénk, és ezt az eredmények is alátámasztják.

Szilassy Zoltán: – Bele tudtunk merülni a munkába a válogatott szünet után, az elmúlt hetekben többet tudtunk edzeni, egy ilyen fiatal csapatnak ez sokat számít. A harmadik harmadban már egész jól nézett ki a meccs, a játékunk egyszerűbbé vált, és sokkal gyorsabban tudtunk jégkorongozni. A hátrányos védekezésünk jó volt, önfeláldozó, zseniális kapusteljesítménnyel megspékelve.

Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1), hosszabbítás után

Dunaújváros, 67 néző. V: Kis-Király, Németh, Kovács, Varjú.

DAB: SZÜCS – Lévai, Agafonov / BÁNKI 1, Balázsi / Takács, Szécsi – Strenk, Babeliak, ASZKAROV (1) / Nyerusai, OROSZ (1), Zorin / Jonás, Simic, Tatarenko. Edző: Németh Péter

FEHA19: CSIBI – Sivrin, DÓCZI 1 / Nagy, Horváth / Szabó, Bajkó / Angyaláti – AMBRUS (2), Farkas (1), FEHÉR 1 (1) / Molnár, Magosi, Schwartz / Pallós, Balasits, Pallagh-Bozsák / Erdőhelyi, Ratnyikov, Heitkov. Edző: Tokaji Viktor

Kapura lövések: 16–54. Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Németh Péter: – Nagyon keményen küzdöttek a srácok, pedig hét játékosunk hiányzott, egy pedig a meccs közben esett ki, és a mi keretünkről nem lehet elmondani, hogy túl mély lenne. Hősiesen játszottunk az egyik legkeményebben dolgozó ellenféllel szemben, és jó fél meccset teljesítettünk. Büszkék lehetünk játékosainkra, minden dicséretet megérdemelnek, és remélem, hogy a vasárnapi csíkszeredai mérkőzésen már többen állnak rendelkezésünkre.

Tokaji Viktor: – Három pontért jöttünk ide, és az eleje nagyon nyögvenyelős volt, mindennek lehetett nevezni az első húsz percet, csak jégkorongnak nem. Az volt a cél, hogy kontrolláljuk a játékot, amit semennyire sem sikerült megvalósítani, utána nagy energiákat mozgósítottunk arra, hogy gólt tudjunk még szerezni. Meg kell találnunk a módját, hogy egynél azért több gólt lőjünk.