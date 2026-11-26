A találkozó legeredményesebb játékosa a székesfehérváriak légiósa Jan Jirásek lett 16 ponttal, míg a hazaiaknál Vlagyiszlav Pavljuk 13-ig jutott.

RÖPLABDA

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

DEBRECENI EAC–MÁV ELŐRE FOXCONN 0:3 (–20, –17, –20)

Debrecen, 55 néző. V: Villás, Radasovszki

DEAC: MEIUS 12, Toma 1, Óhidi 1, Kiss D. 11, Kiss I. 3, Pavljuk 13. Csere: Török Zs. 1, Kókai (liberók), Remete. Edző: Fodor Antal

MÁV ELŐRE: JIRÁSEK 16, AMBRUS 11, Vulikics 2, CHAVERS 14, Eke 5, Varga P. 11. Csere: Takács M. (liberó), Tamási B. 1. Edző: Alekszandar Milivojevics

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:3, 4:5, 5:9, 8:10, 10:16, 14:18, 16:21, 19:24. 2. játszma: 2:5, 5:6, 6:10, 10:12, 12:18, 15:20, 16:24. 3. játszma: 2:1, 5:6, 9:7, 10:11, 12:15, 14:19, 19:20, 20:23