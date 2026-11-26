A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 5. fordulójában a Ferencváros a szlovén bajnoki címvédő Celjét fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–CELJE (szlovén) 0–0 – ÉLŐ
Budapest, Groupama Aréna, 14 377 néző. Vezeti: Simone Sozza (Alessio Berti, Davide Imperiale) – olaszok
FTC: Varga Á. – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Zachariassen, Bero, Arzani – Joseph (Lisztes, 68.). Vezetőedző: Borbély Balázs
CELJE: Leban – Ivansek, Bejger (Zuzek, a szünetben), Tutyskinas, Avdyli – Seslar, Zabukovnik, Kvesic – Tusha, Kramer (Kucys, 62.), Verbic. Vezetőedző: Zoran Zeljkovic
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