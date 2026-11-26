December 15-én tér vissza a ringbe a párizsi olimpia vitatott nemiségű aranyérmes bokszolója, az algériai Iman Helif.
A 27 éves sportoló éppen a francia fővárosban egy hatmenetes profi mérkőzésen húz újra kesztyűt, ellenfele a hazai környezetben szereplő, 44 esztendős Elsa Hemat lesz.
Iman Helif Párizsban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyével indult, és a 66 kilósok súlycsoportjában többek között a kategória magyar indulójának, Hámori Lucának a legyőzésével lett olimpiai bajnok.
Szereplését még a Thomas Bach elnökölte NOB úgy hagyta jóvá, hogy szembe ment az ökölvívás korábbi nemzetközi szervezetével, az orosz Umar Kremljov irányította, időközben az olimpiai sportág képviseletéből teljesen kiszorított IBA-val, amely a 2023-as világbajnokságról sikertelen nemi teszt miatt kizárta a férfinak nyilvánított Helifet.
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