A 27 éves sportoló éppen a francia fővárosban egy hatmenetes profi mérkőzésen húz újra kesztyűt, ellenfele a hazai környezetben szereplő, 44 esztendős Elsa Hemat lesz.

Iman Helif Párizsban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyével indult, és a 66 kilósok súlycsoportjában többek között a kategória magyar indulójának, Hámori Lucának a legyőzésével lett olimpiai bajnok.

Szereplését még a Thomas Bach elnökölte NOB úgy hagyta jóvá, hogy szembe ment az ökölvívás korábbi nemzetközi szervezetével, az orosz Umar Kremljov irányította, időközben az olimpiai sportág képviseletéből teljesen kiszorított IBA-val, amely a 2023-as világbajnokságról sikertelen nemi teszt miatt kizárta a férfinak nyilvánított Helifet.