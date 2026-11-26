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El: FTC–Celje 0–0
Célkeresztben az ötödik győzelem – az FTC–Celje Európa-liga-csata legjobb képei
nemzetisport.hu
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2026.11.26. 21:43
Fotó: Árvai Károly
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Címkék
galéria
Celje
képgaléria
Európa-liga
Ferencváros
Ferencváros–Celje az Európa-ligában: íme, a csütörtök esti labdarúgó-mérkőzés a Nemzeti Sport fotósainak szemével!
fotó
2026.11.26.
Európa-liga: Ferencváros–Celje (Fotók: Árvai Károly, Dömötör Csaba, Török Attila)
galéria
Celje
képgaléria
Európa-liga
Ferencváros
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