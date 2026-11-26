Labdarúgás: visszavágtak az írek az U16-os válogatottnak
Dublinban játszott újabb felkészülési mérkőzést az U16-os labdarúgó-válogatott; ezúttal az írek nyertek.
Ahogyan arról beszámoltunk, kedden a magyar U16-os futballválogatott felkészülési meccsen 3–1-re legyőzte az írek legjobbjait Dublinban. A második, csütörtöki találkozón revansot vett Írország, és 4–1-re verte meg Szalai László együttesét, amely gólját a Vasas támadója, Huber Roland szerezte.
„A végeredmény csalóka, ekkora különbség nem volt a két csapat között – mondta Szalai az mlsz.hu-nak. – Az...
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