Ahogyan arról beszámoltunk, kedden a magyar U16-os futballválogatott felkészülési meccsen 3–1-re legyőzte az írek legjobbjait Dublinban. A második, csütörtöki találkozón revansot vett Írország, és 4–1-re verte meg Szalai László együttesét, amely gólját a Vasas támadója, Huber Roland szerezte.

„A végeredmény csalóka, ekkora különbség nem volt a két csapat között – mondta Szalai az mlsz.hu-nak. – Az...

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