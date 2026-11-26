Két válogatott kerettaggal is hosszabbított az Esztergom női kézilabdacsapata
Az Esztergom női kézilabdacsapata hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződést hosszabbított két meghatározó játékosával, Szmolek Apollóniával és Horváth Fannival is.
„Mindkét játékos fontos szerepet tölt be csapatunkban: Polly stabil, magas szintű teljesítményével, Fanni pedig folyamatos fejlődésével és gólerős játékával járul hozzá sikereinkhez. Nagy öröm számunkra, hogy mindketten továbbra is Esztergomban képzelik el pályafutásuk folytatását” – írja közleményében az Esztergom.
Mindkét játékos tagja az Európa-bajnokságra készülő válogatott keretnek.
„Szmolek Apollónia második, Horváth Fanni pedig harmadik szezonját tölti a MOL Esztergom színeiben. Beállónk eddig 114 gólt szerzett klubunk mezében, ebből 27-et az idei bajnoki szezonban, míg irányítónk 228 találatából 48-at jegyzett a jelenlegi idényben.”
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2026.11.23. 18:19