„Mindkét játékos fontos szerepet tölt be csapatunkban: Polly stabil, magas szintű teljesítményével, Fanni pedig folyamatos fejlődésével és gólerős játékával járul hozzá sikereinkhez. Nagy öröm számunkra, hogy mindketten továbbra is Esztergomban képzelik el pályafutásuk folytatását” – írja közleményében az Esztergom.

Mindkét játékos tagja az Európa-bajnokságra készülő válogatott keretnek.

„Szmolek Apollónia második, Horváth Fanni pedig harmadik szezonját tölti a MOL Esztergom színeiben. Beállónk eddig 114 gólt szerzett klubunk mezében, ebből 27-et az idei bajnoki szezonban, míg irányítónk 228 találatából 48-at jegyzett a jelenlegi idényben.”