KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

1. CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–AALBORG (dán) 28–28 (12–12)

Veszprém, 4961 néző. V: Kuttler, Merz (németek)

VESZPRÉM: E. NIELSEN – Lenne 1, REMILI 4, PESMALBEK 4, Ligetvári, El-Dera, Descat 4 (1). Csere: Appelgren (kapus), HESAM 10, Thiagus Petrus, Adel 2, Martinovic, Dodics, Ali Zein, Imre B. 3 (2). Edző: Xavier Pascual

AALBORG: N. LANDIN 1 – LARSEN 10 (5), ANDERSON 4, Sagosen, Möller 2, Knorr 1, M. Landin. Csere: MUNK 5, Rönningen, Hald 1, Blonz, Nilsson 4, Lindskog. Edző: Simon Dahl

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–1. 6. p.: 2–4. 18. p.: 7–7. 22. p.: 9–11. 25. p.: 11–11. 36. p.: 15–17. 40. p.: 18–17. 49. p.: 22–22. 53. p.: 25–25. 57. p.: 28–25

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/3, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Elégedett vagyok, újabb pontot szereztünk egy élcsapat ellen. Bár a hajrában nálunk volt az előny, a végén hibáztunk, ennek ellenére az Aalborg remek teljesítményt nyújtott, és megérdemelte a pontot. A védők mindkét oldalon sokat hibáztak, de a mérkőzés végig kiegyenlített volt, nagyszerű tempóval, mintha csak a kölni négyes döntőben játszottunk volna. Mindkét együttes megmutatta erejét, nekünk pedig nem lehet minden meccset megnyerni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Rendesen belehúzott, és nagy rohanással kezdett az Aalborg férfi kézilabdacsapata a Veszprém Arénában a Bajnokok Ligája középdöntőjének második fordulójában, ami azért volt különösen mindkét csapat számára, hogy mire képes egy közvetlen rivális ellen, ráadásul ha az Építők otthon tudta volna tartani a két pontot, kényelmes helyzetbe kerülhetett volna a negyeddöntőbe jutás szempontjából.

A dán gárda már 6–3-ra is ellépett a hazaiaktól, pedig az egy hete zseniálisan játszó irányítója, az ezúttal gyenge napot kifogó Sander Sagosen ekkor már háromból semmivel állt. A vendégek viszont remekül védekeztek az első negyedórában, és bár Niklas Landin jól védett, nem volt szüksége különösebb bravúrokra, annyira stabil volt előtte a fal. Hogy az Aalborg mégsem rendezte le a meccset az első félidőben, az két elképesztő veszprémi teljesítménynek köszönhető.