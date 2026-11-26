KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
1. CSOPORT
ONE VESZPRÉM HC–AALBORG (dán) 28–28 (12–12)
Veszprém, 4961 néző. V: Kuttler, Merz (németek)
VESZPRÉM: E. NIELSEN – Lenne 1, REMILI 4, PESMALBEK 4, Ligetvári, El-Dera, Descat 4 (1). Csere: Appelgren (kapus), HESAM 10, Thiagus Petrus, Adel 2, Martinovic, Dodics, Ali Zein, Imre B. 3 (2). Edző: Xavier Pascual
AALBORG: N. LANDIN 1 – LARSEN 10 (5), ANDERSON 4, Sagosen, Möller 2, Knorr 1, M. Landin. Csere: MUNK 5, Rönningen, Hald 1, Blonz, Nilsson 4, Lindskog. Edző: Simon Dahl
Az eredmény alakulása. 2. perc: 2–1. 6. p.: 2–4. 18. p.: 7–7. 22. p.: 9–11. 25. p.: 11–11. 36. p.: 15–17. 40. p.: 18–17. 49. p.: 22–22. 53. p.: 25–25. 57. p.: 28–25
Kiállítások: 4, ill. 8 perc
Hétméteresek: 7/3, ill. 5/5
MESTERMÉRLEG
Xavier Pascual: – Elégedett vagyok, újabb pontot szereztünk egy élcsapat ellen. Bár a hajrában nálunk volt az előny, a végén hibáztunk, ennek ellenére az Aalborg remek teljesítményt nyújtott, és megérdemelte a pontot. A védők mindkét oldalon sokat hibáztak, de a mérkőzés végig kiegyenlített volt, nagyszerű tempóval, mintha csak a kölni négyes döntőben játszottunk volna. Mindkét együttes megmutatta erejét, nekünk pedig nem lehet minden meccset megnyerni.
ÖSSZEFOGLALÓ
Rendesen belehúzott, és nagy rohanással kezdett az Aalborg férfi kézilabdacsapata a Veszprém Arénában a Bajnokok Ligája középdöntőjének második fordulójában, ami azért volt különösen mindkét csapat számára, hogy mire képes egy közvetlen rivális ellen, ráadásul ha az Építők otthon tudta volna tartani a két pontot, kényelmes helyzetbe kerülhetett volna a negyeddöntőbe jutás szempontjából.
A dán gárda már 6–3-ra is ellépett a hazaiaktól, pedig az egy hete zseniálisan játszó irányítója, az ezúttal gyenge napot kifogó Sander Sagosen ekkor már háromból semmivel állt. A vendégek viszont remekül védekeztek az első negyedórában, és bár Niklas Landin jól védett, nem volt szüksége különösebb bravúrokra, annyira stabil volt előtte a fal. Hogy az Aalborg mégsem rendezte le a meccset az első félidőben, az két elképesztő veszprémi teljesítménynek köszönhető.
Emil Nielsen még a szokásosnál is jobban tündökölt, a dánok 13 átlövésből csak egyszer tudtak neki betalálni, 30 perc alatt hatékonyabban védett (54%), mint ahogy az ellenfél kapura lőtt (40%), 13 lövés akadt el benne. A másik üde színfolt a szerb beálló, Dragan Pesmalbek játéka volt, aki támadásban és védekezésben is csapata egyik legjobbjának bizonyult.
Az Aalborg így nemhogy nem húzott el ellenfelétől, még a félidei vezetést sem tudta megszerezni, 12–12-nél, az utolsó támadásnál Ali Zein védekezett remekül, az időn túli szabaddobás azonban majdnem bement, a balra dőlő Patrick Anderson el tudta lőni a sorfal mellett, ami Nielsent is meglepte, de kapufára tolta a labdát, és megkönnyebbülve fújt nagyot utána.
A szünet után feljavult a Veszprém támadójátéka, Xavier Pascual rutinosan és hatékonyan alkalmazta a hét a hat elleni emberelőnyös játékot, és a vendéglátók szép lassan átvették a vezetést, ami inkább csak lépéselőnyt jelentett. A fordulópont csak a hajrában jött el, amikor alig négy perccel a vége előtt előbb kiállították Felix Möllert, majd egy percre rá Simon Haldot, így kettős emberelőnybe került az Építők.
Amit jól is kezdett, a hazai előny három gólra hízott, de az utolsó percek egyáltalán nem alakultak simán. Kifejezetten sűrű volt a meccs vége, Juri Knorr rálépett Xavier Pascal lábára, Sagosen és Nedim Remili összeakaszkodott egymással, majd Imre Bence hagyott ki egy hetest, és kulcspillanatban Pesmalbek is hibázott, így a Veszprém nem tudott élni a lehetőséggel, és nem tudta megőrizni sovány előnyét. Döntetlen állásnál, 27 másodperccel a vége előtt Pascual időt kért, de nem sikerült kijátszani a dánok védelmét – időn túli szabaddobásig futott le az óra, az amúgy jól játszó, tízgólos Ahmed Hesam meg a blokkba lőtt ebből.
A meccs képe alapján a döntetlen igazságos, két egyenrangú gárda nagy csatában osztozkodott a pontokon, a Veszprém maradt a középdöntős csoport élén, az Aalborg pedig elérte, hogy ne szakadjon le. De nem csoda, hogy a meccs után a vendégek örültek jobban a 28–28-as végeredménynek.
További eredmények:
Füchse Berlin–Melsungen 33–29
Paris SG–Wisla Plock 29–29
PERCRŐL PERCRE