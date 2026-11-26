Az Ausztriát legyőző spanyol válogatottal vált teljessé az elődöntő mezőnye a férfi tenisz Davis-kupa bolognai világdöntőjében.
A spanyol együttes a friss ATP-világbajnok Carlos Alcarazt csak a páros mérkőzésre nevezte, erre azonban nem került sor, mivel Daniel Merida Aguilar, illetve a világranglistán tizedik Rafael Jódar is megnyerte egyesét.
A spanyolok az elődöntőben szombaton a britekkel csapnak össze.
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
NEGYEDDÖNTŐ
Spanyolország–Ausztria 2–0
Daniel Merida Aguilar–Joel Josef Schwaerzler 6:4, 6:4
Rafael Jódar–Jurij Rodionov 2:6, 6:0, 6:1
KORÁBBAN
Nagy-Britannia–Németország 2–1
Olaszország–Dél-Korea 2–1
Csehország–Kanada 2–0
A TOVÁBBI PROGRAM
ELŐDÖNTŐ
Péntek, 16.00: Csehország–Olaszország
Szombat, 12.00: Nagy-Britannia–Spanyolország
DÖNTŐ
Vasárnap, 15.00: az elődöntő győzteseinek meccse
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