A spanyol együttes a friss ATP-világbajnok Carlos Alcarazt csak a páros mérkőzésre nevezte, erre azonban nem került sor, mivel Daniel Merida Aguilar, illetve a világranglistán tizedik Rafael Jódar is megnyerte egyesét.

A spanyolok az elődöntőben szombaton a britekkel csapnak össze.

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA

NEGYEDDÖNTŐ

Spanyolország–Ausztria 2–0

Daniel Merida Aguilar–Joel Josef Schwaerzler 6:4, 6:4

Rafael Jódar–Jurij Rodionov 2:6, 6:0, 6:1

KORÁBBAN

Nagy-Britannia–Németország 2–1

Olaszország–Dél-Korea 2–1

Csehország–Kanada 2–0

A TOVÁBBI PROGRAM

ELŐDÖNTŐ

Péntek, 16.00: Csehország–Olaszország

Szombat, 12.00: Nagy-Britannia–Spanyolország

DÖNTŐ

Vasárnap, 15.00: az elődöntő győzteseinek meccse