Domenico Tedesco lett a Bologna vezetőedzője

2026.06.02. 16:48
Olaszországban vállalt munkát Domenico Tedesco (Fotó: Getty Images)
Domenico Tedesco lett az olasz labdarúgó-bajnokságban legutóbb nyolcadik Bologna vezetőedzője.

A 40 éves, rossanói születésű olasz-német szakember pályafutása során először dolgozik szülőhazájában. A klub keddi bejelentése szerint Tedesco megbízatása 2028-ig szól, amely plusz egy évvel meghosszabbítható.

A Bologna a múlt héten köszönt el Vincenzo Italianótól, mivel a csapat éppen lemaradt a nemzetközi porondról.

A Németországban nevelkedett Tedesco áprilisban távozott a török Fenerbahcétól, előtte pedig a német Schalke, az RB Leipzig, az orosz Szpartak Moszkva alkalmazásában állt, és volt a belga válogatott szövetségi kapitánya is.

 

