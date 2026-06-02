Domenico Tedesco lett a Bologna vezetőedzője

Domenico Tedesco lett az olasz labdarúgó-bajnokságban legutóbb nyolcadik Bologna vezetőedzője.
A 40 éves, rossanói születésű olasz-német szakember pályafutása során először dolgozik szülőhazájában. A klub keddi bejelentése szerint Tedesco megbízatása 2028-ig szól, amely plusz egy évvel meghosszabbítható.
A Bologna a múlt héten köszönt el Vincenzo Italianótól, mivel a csapat éppen lemaradt a nemzetközi porondról.
A Németországban nevelkedett Tedesco áprilisban távozott a török Fenerbahcétól, előtte pedig a német Schalke, az RB Leipzig, az orosz Szpartak Moszkva alkalmazásában állt, és volt a belga válogatott szövetségi kapitánya is.
Legfrissebb hírek
Robbie Keane távozik az FTC kispadjáról – hivatalos
Labdarúgó NB I
2026.05.23. 16:06
Ezek is érdekelhetik