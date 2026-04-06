A Genoa legyőzésével folytatta veretlenségi sorozatát a Juventus
A Juventus a 4. percben került előnybe: öt játékos fejelt a labdába, utolsóként Gleison Bremer, de még az ő bólintása is megpattant, így jutott a labda a vendégek kapujába. A 17. percben megszületett a második torinói gól is, a kontra végén Francisco Conceicao passza után Weston McKennie lőtt 14 méterről a jobb alsóba. A „zebráknak” a második félidőben kapufájuk volt, míg a Genoa tizenegyest hibázott, Aarón Martín lövését kivédte Mattia Perin. Nyert a Juve, így már öt bajnoki óta veretlen, és tapad a hétfőn csak döntetlent játszó Comóra. 2–0
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ – hétfői mérkőzések
Juventus–Genoa 2–0 (Bremer 4., McKennie 17.)
Udinese–Como 0–0
Lecce–Atalanta 0–3 (Scalvini 29., Krsztovics 59., Raspadori 73.)
20.45: Napoli–Milan (Tv: Arena4)
Vasárnap játszották
Internazionale–Roma 5–2 (L. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., L. Pellegrini 70.)
Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)
Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)
Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|31
|23
|3
|5
|71–26
|+45
|72
|2. Milan
|30
|18
|9
|3
|47–23
|+24
|63
|3. Napoli
|30
|19
|5
|6
|46–30
|+16
|62
|4. Como
|31
|16
|10
|5
|53–22
|+31
|58
|5. Juventus
|31
|16
|9
|6
|54–29
|+25
|57
|6. Roma
|31
|17
|3
|11
|42–28
|+14
|54
|7. Atalanta
|31
|14
|11
|6
|44–27
|+17
|53
|8. Bologna
|31
|13
|6
|12
|40–37
|+3
|45
|9. Lazio
|31
|11
|11
|9
|32–29
|+3
|44
|10. Sassuolo
|31
|12
|6
|13
|38–41
|–3
|42
|11. Udinese
|31
|11
|7
|13
|35–42
|–7
|40
|12. Torino
|31
|10
|6
|15
|35–53
|–18
|36
|13. Parma
|31
|8
|11
|12
|22–39
|–17
|35
|14. Genoa
|31
|8
|9
|14
|36–44
|–8
|33
|15. Fiorentina
|31
|7
|11
|13
|36–44
|–8
|32
|16. Cagliari
|31
|7
|9
|15
|32–44
|–12
|30
|17. Cremonese
|31
|6
|9
|16
|26–46
|–20
|27
|18. Lecce
|31
|7
|6
|18
|21–43
|–22
|27
|19. Verona
|31
|3
|9
|19
|22–53
|–31
|18
|20. Pisa
|31
|2
|12
|17
|23–55
|–32
|18