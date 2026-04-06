A Genoa legyőzésével folytatta veretlenségi sorozatát a Juventus

VARGA BALÁZS
2026.04.06. 20:12
Weston McKennie szerezte a Juve második gólját (Fotó: Getty Images)
Juventus Genoa Serie A
A Juventus 2–0-ra legyőzte hazai pályán a Genoát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 31. fordulójában.

A Juventus a 4. percben került előnybe: öt játékos fejelt a labdába, utolsóként Gleison Bremer, de még az ő bólintása is megpattant, így jutott a labda a vendégek kapujába. A 17. percben megszületett a második torinói gól is, a kontra végén Francisco Conceicao passza után Weston McKennie lőtt 14 méterről a jobb alsóba. A „zebráknak” a második félidőben kapufájuk volt, míg a Genoa tizenegyest hibázott, Aarón Martín lövését kivédte Mattia Perin. Nyert a Juve, így már öt bajnoki óta veretlen, és tapad a hétfőn csak döntetlent játszó Comóra. 2–0

OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ – hétfői mérkőzések
Juventus–Genoa 2–0 (Bremer 4., McKennie 17.)
Udinese–Como 0–0
Lecce–Atalanta 0–3 (Scalvini 29., Krsztovics 59., Raspadori 73.)
20.45: Napoli–Milan (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották
Internazionale–Roma 5–2 (L. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., L. Pellegrini 70.)
Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)
Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)
Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale31233571–26+4572
  2. Milan30189347–23+2463
  3. Napoli30195646–30+1662
  4. Como311610553–22+3158
  5. Juventus31169654–29+2557
  6. Roma311731142–28+1454
  7. Atalanta311411644–27+1753
  8. Bologna311361240–37+345
  9. Lazio311111932–29+344
10. Sassuolo311261338–41–342
11. Udinese311171335–42–740
12. Torino311061535–53–1836
13. Parma318111222–39–1735
14. Genoa31891436–44–833
15. Fiorentina317111336–44–832
16. Cagliari31791532–44–1230
17. Cremonese31691626–46–2027
18. Lecce31761821–43–2227
19. Verona31391922–53–3118
20. Pisa312121723–55–3218

 

