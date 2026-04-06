A Genoa legyőzésével folytatta veretlenségi sorozatát a Juventus

A Juventus a 4. percben került előnybe: öt játékos fejelt a labdába, utolsóként Gleison Bremer, de még az ő bólintása is megpattant, így jutott a labda a vendégek kapujába. A 17. percben megszületett a második torinói gól is, a kontra végén Francisco Conceicao passza után Weston McKennie lőtt 14 méterről a jobb alsóba. A „zebráknak” a második félidőben kapufájuk volt, míg a Genoa tizenegyest hibázott, Aarón Martín lövését kivédte Mattia Perin. Nyert a Juve, így már öt bajnoki óta veretlen, és tapad a hétfőn csak döntetlent játszó Comóra. 2–0

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ – hétfői mérkőzések

Juventus–Genoa 2–0 (Bremer 4., McKennie 17.)

Udinese–Como 0–0

Lecce–Atalanta 0–3 (Scalvini 29., Krsztovics 59., Raspadori 73.)

20.45: Napoli–Milan (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Internazionale–Roma 5–2 (L. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., L. Pellegrini 70.)

Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)

Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)

Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)

Pénteken játszották

Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)

Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)

Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)

Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)