Bezzecchi mugellói győzelemmel növelte előnyét a MotoGP pontversenyében

A MotoGP történetének első tiszta apriliás rajtsorából indulva a szombati sprintfutamot megnyerő Raúl Fernández az első kanyarban csúnyán kisodródott, visszaesett a mezőny végére, és elvesztette esélyét a bravúr megismétlésére (végül nyolcadik lett).

A pole-ból egy nappal korábban rosszul induló Francesco Bagnaia viszont ezúttal jobban startolt, az első helyért küzdött csapattársával, Jorge Martínnal. A csatájukhoz csatlakozott Francesco Bagnaia is a gyári Ducatival, s hamarosan mindkét gyári Apriliát maga mögé utasítva az élre állt. Bezzecchit azonban nem tudta lerázni magáról, a vb éllovasa tapadt rá, a sarkában loholt, a verseny közepén két olasz csatázott két különböző olasz motoron az Olasz Nagydíj győzelméért. Bezzecchi tíz körrel a vége előtt a célegyenes végén megelőzte Bagnaiát, aki ezt követően annyira lelassult, hogy hamarosan Martín is elment mellette.

A gyári Aprilia kettős győzelmet aratott, az Olasz Nagydíjat először megnyerő Bezzecchi 17 pontra növelte előnyét csapattársával szemben.

Az utolsó körökben nagy csata a harmadik-negyedik helyért folyt, Bagnaia mögött előbb Marc Márquez csatázott Pedro Acostával, majd a vb-címvédő visszaesése után Acostát Ogura Ai támadta, és össze is ért a Trackhouse Aprilia a KTM-mel. Ogura jött ki győztesen a csatából, az utolsó körben még Bagnaia megelőzésével is bepróbálkozott, ami nem sikerült neki, Bagnaia révén dobogóra került az alapítása 100. évfordulójának idei ünnepségsorozatát erre a hétvégére kihegyező Ducati. Acostát Fabio Di Giannantonio is megelőzte, így az olasz lett az ötödik.

A világbajnokság a jövő héten a Balaton Park Circuiten folytatódik a Magyar Nagydíjjal.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB

OLASZ NAGYDÍJ, MUGELLO

MotoGP (23 kör, 120.635 km)

1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 40:53.340 perc

2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 3.559 másodperc hátrány

3. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 5.098 másodperc hátrány

4. Ogura Ai (japán, Trackhouse-Aprilia) 5.132 másodperc hátrány

5. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 5.453 másodperc hátrány

6. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 7.467 másodperc hátrány

Az állás: 1. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 173 pont, 2. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 156, 3. Di Giannantonio 134

Moto2 (19 kör, 99.655 km)

1. Manuel González (spanyol, Kalex) 35:12.315 perc

2. Celestino Vietti (olasz, Boscoscuro) 5.327 másodperc hátrány

3. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 5.462 másodperc hátrány

Az állás: 1. González 129.5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 95, 2. Vietti 93

Moto3 (17 kör, 89.165 km)

1. Brian Uriarte (spanyol, KTM) 33:07.801 perc

2. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 0.418 másodperc hátrány

3. Hakim Danish (malajziai, KTM) 0.456 másodperc hátrány

Az állás: 1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 145 pont, 2. Carpe 93, 3. Adrián Fernández (spanyol, Honda) 89