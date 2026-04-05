Thuram vezérletével az Inter öt góllal küldte haza a Romát

Az Inter már az első percben vezetést szerzett, Marcus Thuram jobb oldalról érkező beadását Lautaro Martínez verte hat méterről a léc alá. A korai kapott gól után jöttek a fővárosiak, Donyell Malen fejesét Yann Sommer védte nagy bravúrral a 24. percben, majd a félidő hajrájában Gianluca Mancini fejelt a kapuba. A félidőre így is a milánóiak mehettek vezetéssel, a hosszabbítás második perében egy kontra végén Hakan Calhanoglu lőtt hatalmas gólt 30 méterről a jobb felsőbe.

A második játékrészben sem álltak le a csapatok. Az 52. percben ismét Thuram szolgálta ki Lautaro Martínezt, aki jobbal a bal alsóba értékesítette a ziccert. Három perccel később a két gólpassz után Thuram maga is betalált, Calhanoglu szögletéből csúsztatva a bal sarokba.

A 63. percben a saját tizenhatosa előtt hibázott a római védelem, Nicolo Barella labdát szerzett, majd a kapu jobb oldalába tekert. Az 5–2-es végeredményt Lorenzo Pellegrini állította be, aki szép akció végén lőtt 15 méterről a jobb alsó sarokba. Az Inter győzelmével kilencpontosra növelte előnyét a hétfőn játszó Milan előtt, nem kis lépést téve a bajnoki cím megszerzése felé.

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Internazionale–Roma 5–2 (L. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., L. Pellegrini 70.)

Korábban

Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)

Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)

Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfőn játsszák

12.30: Udinese–Como

15.00: Lecce–Atalanta

18.00: Juventus–Genoa

20.45: Napoli–Milan

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)

Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)

Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)

Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)