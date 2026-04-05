Thuram vezérletével az Inter öt góllal küldte haza a Romát
Az Inter már az első percben vezetést szerzett, Marcus Thuram jobb oldalról érkező beadását Lautaro Martínez verte hat méterről a léc alá. A korai kapott gól után jöttek a fővárosiak, Donyell Malen fejesét Yann Sommer védte nagy bravúrral a 24. percben, majd a félidő hajrájában Gianluca Mancini fejelt a kapuba. A félidőre így is a milánóiak mehettek vezetéssel, a hosszabbítás második perében egy kontra végén Hakan Calhanoglu lőtt hatalmas gólt 30 méterről a jobb felsőbe.
A második játékrészben sem álltak le a csapatok. Az 52. percben ismét Thuram szolgálta ki Lautaro Martínezt, aki jobbal a bal alsóba értékesítette a ziccert. Három perccel később a két gólpassz után Thuram maga is betalált, Calhanoglu szögletéből csúsztatva a bal sarokba.
A 63. percben a saját tizenhatosa előtt hibázott a római védelem, Nicolo Barella labdát szerzett, majd a kapu jobb oldalába tekert. Az 5–2-es végeredményt Lorenzo Pellegrini állította be, aki szép akció végén lőtt 15 méterről a jobb alsó sarokba. Az Inter győzelmével kilencpontosra növelte előnyét a hétfőn játszó Milan előtt, nem kis lépést téve a bajnoki cím megszerzése felé.
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Internazionale–Roma 5–2 (L. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., L. Pellegrini 70.)
Korábban
Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)
Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)
Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
12.30: Udinese–Como
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
31
23
3
5
71–26
+45
72
|2. Milan
30
18
9
3
47–23
+24
63
|3. Napoli
30
19
5
6
46–30
+16
62
|4. Como
30
16
9
5
53–22
+31
57
|5. Juventus
30
15
9
6
52–29
+23
54
|6. Roma
31
17
3
11
42–28
+14
54
|7. Atalanta
30
13
11
6
41–27
+14
50
|8. Bologna
31
13
6
12
40–37
+3
45
|9. Lazio
31
11
11
9
32–29
+3
44
|10. Sassuolo
31
12
6
13
38–41
–3
42
|11. Udinese
30
11
6
13
35–42
–7
39
|12. Torino
31
10
6
15
35–53
–18
36
|13. Parma
31
8
11
12
22–39
–17
35
|14. Genoa
30
8
9
13
36–42
–6
33
|15. Fiorentina
31
7
11
13
36–44
–8
32
|16. Cagliari
31
7
9
15
32–44
–12
30
|17. Lecce
30
7
6
17
21–40
–19
27
|18. Cremonese
31
6
9
16
26–46
–20
27
|19. Verona
31
3
9
19
22–53
–31
18
|20. Pisa
31
2
12
17
23–55
–32
18