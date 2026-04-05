Thuram vezérletével az Inter öt góllal küldte haza a Romát

2026.04.05. 22:42
null
Marcus Thuram gólja mellett két gólpasszt is szerzett (Fotó: Getty Images)
Roma Internazionale olasz labdarúgás Marcus Thuram olasz bajnokság
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 31. fordulójának vasárnapi rangadóján az Internazionale 5–2-re legyőzte a Romát.

Az Inter már az első percben vezetést szerzett, Marcus Thuram jobb oldalról érkező beadását Lautaro Martínez verte hat méterről a léc alá. A korai kapott gól után jöttek a fővárosiak, Donyell Malen fejesét Yann Sommer védte nagy bravúrral a 24. percben, majd a félidő hajrájában Gianluca Mancini fejelt a kapuba. A félidőre így is a milánóiak mehettek vezetéssel, a hosszabbítás második perében egy kontra végén Hakan Calhanoglu lőtt hatalmas gólt 30 méterről a jobb felsőbe.

A második játékrészben sem álltak le a csapatok. Az 52. percben ismét Thuram szolgálta ki Lautaro Martínezt, aki jobbal a bal alsóba értékesítette a ziccert. Három perccel később a két gólpassz után Thuram maga is betalált, Calhanoglu szögletéből csúsztatva a bal sarokba.

A 63. percben a saját tizenhatosa előtt hibázott a római védelem, Nicolo Barella labdát szerzett, majd a kapu jobb oldalába tekert. Az 5–2-es végeredményt Lorenzo Pellegrini állította be, aki szép akció végén lőtt 15 méterről a jobb alsó sarokba. Az Inter győzelmével kilencpontosra növelte előnyét a hétfőn játszó Milan előtt, nem kis lépést téve a bajnoki cím megszerzése felé.

OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Internazionale–Roma 5–2 (L. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., L. Pellegrini 70.)
Korábban
Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)
Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)
Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
12.30: Udinese–Como
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

31

23

3

5

71–26

+45 

72 

2. Milan

30

18

9

3

47–23

+24 

63 

3. Napoli

30

19

5

6

46–30

+16 

62 

4. Como

30

16

9

5

53–22

+31 

57 

5. Juventus

30

15

9

6

52–29

+23 

54 

6. Roma

31

17

3

11

42–28

+14 

54 

7. Atalanta

30

13

11

6

41–27

+14 

50 

8. Bologna

31

13

6

12

40–37

+3 

45 

9. Lazio

31

11

11

9

32–29

+3 

44 

10. Sassuolo

31

12

6

13

38–41

–3 

42 

11. Udinese

30

11

6

13

35–42

–7 

39 

12. Torino

31

10

6

15

35–53

–18 

36 

13. Parma

31

8

11

12

22–39

–17 

35 

14. Genoa

30

8

9

13

36–42

–6 

33 

15. Fiorentina

31

7

11

13

36–44

–8 

32 

16. Cagliari

31

7

9

15

32–44

–12 

30 

17. Lecce

30

7

6

17

21–40

–19 

27 

18. Cremonese

31

6

9

16

26–46

–20 

27 

19. Verona

31

3

9

19

22–53

–31 

18 

20. Pisa

31

2

12

17

23–55

–32 

18 

 

 

