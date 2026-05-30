Tíz év után újra tizenegyesekkel dőlt el a BL-döntő, Budapesten szétlövéssel védte meg címét a PSG!

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3

Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique

ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)

Az Arsenal 2006 után 2026-ban is elveszítette a BL-döntőt (Fotó: Árvai Károly)

Minden túlzás nélkül kijelenthető: 2026. május 30-án Budapest volt a (sport)világ fővárosa. Még talán a zárójel is elhagyható lenne. Ennek bizonyságára elég csak megnézni, hogy az elmúlt napokban hány világhíresség – nemcsak a sportból ismertek, hanem hollywoodi színésztől rocksztárig – posztolt a közösségi médiában Budapestről, büszkén hírül adva, hogy a magyar fővárosba érkezett a Bajnokok Ligája döntőjére.

De a sporton belül sem csak a futballhoz kötődő hírességek, hanem például amerikai sportágak nagyágyúi is, Super Bowl-győztes amerikaifutballistától NHL- és NBA-csapatok tulajdonosaiig. Lehetett látni a népszerű repülőgép-követő alkalmazáson is, hogy ennyi utasszállító egyszerre feltehetően soha nem tartott még Budapest felé. Volt már az elmúlt években Magyarországon négy Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzés vagy atlétikai világbajnokság is, de egyértelmű, hogy ez a legnagyobb szabású, valóban az egész világ által figyelemmel kísért sportesemény, amelyet valaha hazánkban rendeztek. Még az időjárás is a rendezőkkel volt: a délelőtti esőfelhők békésen elvonultak, az évtizedek óta nem látott korai kezdésre, 18 órára aranyló napfénybe borult a Puskás Aréna.

Az Arsenal azért érkezett, hogy eddig egyetlen döntője, a 2006-os párizsi finálé után kereken 20 évvel megnyerje története első BEK/BL-serlegét, a Paris Saint-Germain pedig azért, hogy az 1992-es nagy átszervezés – amikor a Bajnokcsapatok Európa Kupájából Bajnokok Ligája lett – óta, a 2016 és 2018 között sorozatban hármat nyerő Real Madrid után a második csapat legyen, amelyik meg tudja védeni a címét a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. Tudtuk, bármelyik is valósul meg, nagy sztori lesz!

Sokan egyszerűsítették le úgy a mérkőzés beharangozását, hogy a félelmetes középpályás- és támadósort felmutatni képes, a tavalyi, Internazionale elleni döntőt 5–0-ra megnyerő PSG és a rendkívül szervezetten védekező, elsősorban a rögzített helyzetekben bízó Arsenal összecsapása lesz ez, amelyben minél előrébb halad az idő az eredmény változása nélkül, úgy nő majd az angolok esélye. De már a kezdőcsapatok kihirdetése is nagy meglepetéseket hozott, legalábbis az egyik oldalon. Míg ugyanis Luis Enrique pontosan azt a párizsi kezdőcsapatot küldte pályára, amelyet mindenki várt, addig Mikel Arteta több poszton is váratlant húzott – igaz, a pénteki sajtótájékoztatón erre már tett sejtelmes utalásokat. Magyar szempontból mindenesetre kellemetlen fordulat volt Viktor Gyökeres kimaradása, de talán többeket meglepett az is, hogy Riccardo Calafiori, Martín Zubimendi, Eberechi Eze vagy Jurriën Timber a cserepadra szorult, pedig utóbbiról pénteken elmondta a londoniak mestere, hogy újra egészséges.

A semleges szurkolók attól tarthattak, ahogy ezt lapuknak csütörtökön Gera Zoltán is megfogalmazta, hogy egy esetleges korai PSG-gól hamar véget vetne az izgalmaknak. Nos, nem a franciák, hanem az angolok találtak be gyorsan, már a hatodik percben! Magasra feltolt PSG-védelemnél, ártalmatlan szituációban, a rutinos csapatkapitánytól, Marquinhostól érkezett a váratlan hiba, a brazil védő belelőtte a labdát Leandro Trossard-ba, a labda pedig pont úgy pattant, hogy így Kai Havertz nagy, üres területbe tudott befutni a labdával, és nem is hibázta el a ziccert. Öt éve, 2021-ben még Chelsea-játékosként ő döntötte el a portói finálét a Manchester City ellen (1–0). Vajon második BL-döntős gólja is trófeát jelent majd? – adódott a kérdés.

Kai Havertz (balra) bevágta a labdát a hatodik percben (Fotó: Árvai Károly)

Azonnal rákapcsolt a PSG, próbálta a kapuja elé szegezni az Arsenalt. Csakhogy ezúttal nem fért bele, hogy Hvicsa Kvarachelia az ellenfél tizenhatosán belül vagy annak előterében sarokkal próbálja megjátszani a labdát – mindkétszer rosszul. Persze, alapvetően nem ez a néhány, fellengzősnek tetsző technikai megoldás okozta a problémákat a PSG játékában, hanem az, hogy amint eljutott az ellenfél tizenhatosáig, egyszerűen megállt a tudomány. Rendkívül szervezetten védekezett az Arsenal. Az is feltűnő volt, hogy a bal szélen rohamozó Kvarachelia jobbján mindig szorosan ott volt két Arsenal-védő, nehogy alkalmazni tudja a csodafegyverét, amikor jobbra eltolja a labdát, és azonnal lő. A párizsi mezőnyfölény ellenére David Rayának nem kellett védenie, nem úgy a címvédő kapujában Matvej Szafonovnak a 26. percben, amikor jobbról érkező beadásnál nem féltette a testi épségét sem, és csapattársával, Marquinhosszal történő ütközése után hosszú percekig kellett fejsérüléssel ápolni. Rayának az első játékrész egyetlen védését a sérülések miatti ráadásban kellett bemutatnia, amikor Fabián Ruiz kissé éles szögből, bal külsővel kapura lőtt. Különös módon ért véget a félidő: az Arsenal rúgott volna szögletet, de Daniel Siebert játékvezető szerint nem elég gyorsan, így elrendelte a pihenőt.

A második félidő elején egy jó Asraf Hakimi-szabadrúgás már jelezte, több dolga lesz David Rayának, a 62. percben pedig megtalálta a rést a londoni pajzson a PSG: Kvarachelia első ízben tudott a védője mögé befutni, Cristhian Mosquera pedig akasztotta, a büntetőt aztán az aktuális aranylabdás, Ousmane Dembélé szépen helyezte a jobb alsó sarokba. Akkora görögtüzek gyúltak ennek örömére a kapu mögötti szektorokban, hogy félő, egész őszre zárt kapus büntetést ró ki az UEFA – a magyar válogatottra…

Ousmane Dembélé nem hibázott a tizenegyesnél (Fotó: Árvai Károly)

Érett is már a Mosquera–Timber csere, Ödegaard helyére pedig érkezett a pályára Viktor Gyökeres. Az Arsenal jobban kinyílt, elkezdett kockáztatni, de egy kontra végén Kvarachelia kis híján fordított, a jobb kapufa mentette meg az Arsenalt a góltól. Kissé szétszakadt a pálya az utolsó negyedórára, igazi kupacsatajelleget öltött a meccs, mindkét együttes meg akarta nyerni a találkozót még a rendes játékidőben. Bradley Barcola el is dönthette volna az utolsó percben, de kísértetiesen hasonló helyzetből, mint amiből Kai Havertz gólt szerzett, ő nem találta el a kaput ziccerben. Így hosszabbításra került sor, amelyre viszont érzékeny veszteséget szenvedett a címvédő, a hetek óta vádlisérüléssel küzdő Ousmane Dembélé nem tudta folytatni a játékot. És ekkor már nem volt a pályán Kvarachelia sem, akit épp Barcola váltott.

A hosszabbítás 12. percében nagy felzúdulást keltett a stadionban, hogy miután Noni Madueke a tizenhatoson belül megkerülte Nuno Mendest, ő pedig elsodorta a támadót, a játékvezető nem adott büntetőt. Olyan hevesen reklamáltak a piros-fehérek, hogy Declan Rice és Mikel Arteta mester is sárga lapot kapott.

Nagyot szólt volna, ha Viktor Gyökeres dönti el a kupa sorsát a hosszabbítás utolsó percében, de lövésébe még beleblokkolt egy láb, mely után szögletre vágódott a labda. Így tíz év után, 2016-ot követően ismét a tizenegyesek döntöttek a BL-trófeáról.

A PSG-tábor előtti kapura megvívott párharc első körében Goncalo Ramos jobbal a bal felső sarokba, Viktor Gyökeres pedig a bal alsóba lőtt. A második körben Désiré Doué lemásolta Gyökeres lövését, Eberechi Eze viszont jobbal a jobb kapufa mellé helyezett, vezetett a PSG. De a harmadik körben a franciák is hibáztak, Nuno Mendes ballal a kapu bal oldalát célozta, ám David Raya védett. Declan Rice belőtte a bal alsóba, majd a negyedik sorozatot Asraf Hakimi kezdte, jobbal a kapu jobb oldalába lőtt, aztán Gabriel Martinelli ugyanoda, csak magasabban. Az utolsó körben Lucas Beraldo ballal a bal alsó sarokba helyezett, Gabriel Magalhaes viszont ballal csúnyán fölé lőtt – ezzel a PSG megvédte címét (a BL-ben eddig ez csak a Real Madridnak sikerült), és megszerezte története második BL-trófeáját, míg az Arsenal továbbra sem tudott felérni Európa csúcsára. Így az 1990-es olasz triplázás (BEK: Milan, KEK: Sampdoria, UEFA Kupa: Juventus) óta továbbra sincs olyan, hogy mindhárom európai kupa egyazon országba kerüljön.

És ami számunkra különösen fontos: Budapest és a Puskás Aréna az Európai Szuperkupa, az Eb-meccsek vagy az Európa-liga-döntő után a BL-fináléban is csillagos ötösre vizsgázott! 1–1 – 11-esekkel 4–3

Tavaly után idén is a PSG lett Európa legjobbja (Fotó: Szabó Miklós)

