Idegenben szerzett három pontot a Torino és a Bologna
A Cremonese ősszel 3–1-re nyert Bolognában, hazai pályán viszont nem sikerült a bravúr. A Bologna már negyed óra után kettővel vezetett: előbb Joao Mario lőtt a jobb felsőbe a harmadik percben, majd Jonathan Rowe talált a kapuba, mindkétszer Juan Miranda volt az előkészítő. A második félidőben az addig kapura lövésig sem igazán eljutó Cremonese több veszélyes helyzetet is kidolgozott, de Federico Ravaglia tartotta a vendégek kapuját. A hosszabbításban aztán Federico Bonazzoli büntetőjével szépített a Cremonese, majd a hosszabbításban mindkét csapatból piros lapot kapott egy-egy játékos. A Bologna győzelmével 45 ponttal a nyolcadik, míg a Cremonese 27 ponttal áll csak úgy, mint a már kieső helyen tanyázó Lecce. 1–2
A Torino lassan, fokozatosan őrölte fel a Pisát. A 80. percben Che Adams gólja hozta meg az áttörést a második félidőben 1.69-es várható gólszámot (xG) termelő vendégeknek, akik így 36 ponttal a 12. helyen állnak.
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)
Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)
Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)
20.45: Internazionale–Roma
A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
12.30: Udinese–Como
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
30
22
3
5
66–24
+42
69
|2. Milan
30
18
9
3
47–23
+24
63
|3. Napoli
30
19
5
6
46–30
+16
62
|4. Como
30
16
9
5
53–22
+31
57
|5. Juventus
30
15
9
6
52–29
+23
54
|6. Roma
30
17
3
10
40–23
+17
54
|7. Atalanta
30
13
11
6
41–27
+14
50
|8. Bologna
31
13
6
12
40–37
+3
45
|9. Lazio
31
11
11
9
32–29
+3
44
|10. Sassuolo
31
12
6
13
38–41
–3
42
|11. Udinese
30
11
6
13
35–42
–7
39
|12. Torino
31
10
6
15
35–53
–18
36
|13. Parma
31
8
11
12
22–39
–17
35
|14. Genoa
30
8
9
13
36–42
–6
33
|15. Fiorentina
31
7
11
13
36–44
–8
32
|16. Cagliari
31
7
9
15
32–44
–12
30
|17. Lecce
30
7
6
17
21–40
–19
27
|18. Cremonese
31
6
9
16
26–46
–20
27
|19. Verona
31
3
9
19
22–53
–31
18
|20. Pisa
31
2
12
17
23–55
–32
18