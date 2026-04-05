Nemzeti Sportrádió

Idegenben szerzett három pontot a Torino és a Bologna

B. A. P.B. A. P.
2026.04.05. 20:19
Két korai góllal nyert a Bologna (Fotó: Getty Images)
Címkék
olasz labdarúgás Serie A Bologna Torino Pisa olasz bajnokság Cremonese
A Bologna 2–1-re nyert a Cremonese vendégeként, míg a Torino idegenben 1–0-ra felülmúlta a Pisát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 31. fordulójában.

A Cremonese ősszel 3–1-re nyert Bolognában, hazai pályán viszont nem sikerült a bravúr. A Bologna már negyed óra után kettővel vezetett: előbb Joao Mario lőtt a jobb felsőbe a harmadik percben, majd Jonathan Rowe talált a kapuba, mindkétszer Juan Miranda volt az előkészítő. A második félidőben az addig kapura lövésig sem igazán eljutó Cremonese több veszélyes helyzetet is kidolgozott, de Federico Ravaglia tartotta a vendégek kapuját. A hosszabbításban aztán Federico Bonazzoli büntetőjével szépített a Cremonese, majd a hosszabbításban mindkét csapatból piros lapot kapott egy-egy játékos. A Bologna győzelmével 45 ponttal a nyolcadik, míg a Cremonese 27 ponttal áll csak úgy, mint a már kieső helyen tanyázó Lecce. 1–2

A Torino lassan, fokozatosan őrölte fel a Pisát. A 80. percben Che Adams gólja hozta meg az áttörést a második félidőben 1.69-es várható gólszámot (xG) termelő vendégeknek, akik így 36 ponttal a 12. helyen állnak.

OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)
Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)
Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)
20.45: Internazionale–Roma

A TOVÁBBI PROGRAM
Hétfőn játsszák
12.30: Udinese–Como
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

30

22

3

5

66–24

+42 

69 

2. Milan

30

18

9

3

47–23

+24 

63 

3. Napoli

30

19

5

6

46–30

+16 

62 

4. Como

30

16

9

5

53–22

+31 

57 

5. Juventus

30

15

9

6

52–29

+23 

54 

6. Roma

30

17

3

10

40–23

+17 

54 

7. Atalanta

30

13

11

6

41–27

+14 

50 

8. Bologna

31

13

6

12

40–37

+3 

45 

9. Lazio

31

11

11

9

32–29

+3 

44 

10. Sassuolo

31

12

6

13

38–41

–3 

42 

11. Udinese

30

11

6

13

35–42

–7 

39 

12. Torino

31

10

6

15

35–53

–18 

36 

13. Parma

31

8

11

12

22–39

–17 

35 

14. Genoa

30

8

9

13

36–42

–6 

33 

15. Fiorentina

31

7

11

13

36–44

–8 

32 

16. Cagliari

31

7

9

15

32–44

–12 

30 

17. Lecce

30

7

6

17

21–40

–19 

27 

18. Cremonese

31

6

9

16

26–46

–20 

27 

19. Verona

31

3

9

19

22–53

–31 

18 

20. Pisa

31

2

12

17

23–55

–32 

18 

 

 

Legfrissebb hírek

Thuram vezérletével az Inter öt góllal küldte haza a Romát

Olasz labdarúgás
5 órája

Két piros lap, egy gól – nyert a Fiorentina Veronában

Olasz labdarúgás
2026.04.04. 22:10

La Liga: nyomott áron szerezheti meg Édersont az Atlético – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.04.02. 17:05

A vb-szereplés elbukása után lemondott az olasz szövetség elnöke

Olasz labdarúgás
2026.04.02. 15:42

„Ez a foci: néha örömre ad okot, néha pedig szenvedést okoz” – Gattuso az olaszok pótselejtezős veresége után

Foci vb 2026
2026.04.01. 07:55

„Az emberek abban a tévhitben vannak, hogy nekünk minden kijár” – Kolarov az Inter firenzei döntetlenje után

Olasz labdarúgás
2026.03.23. 10:38

Az első percben gólt szerzett, de csak ikszelt az Inter Firenzében

Olasz labdarúgás
2026.03.22. 22:43

A Pisa kiütésével tett újabb lépést a BL-indulás felé a Como, sorozatban harmadszor nyert a Lazio

Olasz labdarúgás
2026.03.22. 20:00
Ezek is érdekelhetik