Idegenben szerzett három pontot a Torino és a Bologna

A Cremonese ősszel 3–1-re nyert Bolognában, hazai pályán viszont nem sikerült a bravúr. A Bologna már negyed óra után kettővel vezetett: előbb Joao Mario lőtt a jobb felsőbe a harmadik percben, majd Jonathan Rowe talált a kapuba, mindkétszer Juan Miranda volt az előkészítő. A második félidőben az addig kapura lövésig sem igazán eljutó Cremonese több veszélyes helyzetet is kidolgozott, de Federico Ravaglia tartotta a vendégek kapuját. A hosszabbításban aztán Federico Bonazzoli büntetőjével szépített a Cremonese, majd a hosszabbításban mindkét csapatból piros lapot kapott egy-egy játékos. A Bologna győzelmével 45 ponttal a nyolcadik, míg a Cremonese 27 ponttal áll csak úgy, mint a már kieső helyen tanyázó Lecce. 1–2

A Torino lassan, fokozatosan őrölte fel a Pisát. A 80. percben Che Adams gólja hozta meg az áttörést a második félidőben 1.69-es várható gólszámot (xG) termelő vendégeknek, akik így 36 ponttal a 12. helyen állnak.

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)

Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)

Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)

20.45: Internazionale–Roma

A TOVÁBBI PROGRAM

Hétfőn játsszák

12.30: Udinese–Como

15.00: Lecce–Atalanta

18.00: Juventus–Genoa

20.45: Napoli–Milan

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)

Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)

Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)

Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)