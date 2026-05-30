A Liverpool FC bejelentette Arne Slot távozását

A Liverpool FC a hivatalos honlapján először szűkszavúan rögzíti, hogy Arne Slot távozik a klubtól, az utódjának a kinevezése folyamatban van, majd kiemeli a két éve Jürgen Klopp helyére érkezett holland szakemberrel elért eredményeket: a tavalyi bajnoki címet (ami a klub történetében a 20. volt), a BL-ben a 16 közé jutást és a Ligakupában a döntőbe jutást, illetve a 2025–2026-os idényben a BL-ben a negyeddöntőbe jutást.

A közlemény ezután egy hosszú idézettel folytatódik a klubvezetés részéről, amiben megköszönik a szakember munkáját és részben magyarázatot adnak a váltásra.

„Ez egy nagyon nehéz döntés volt számunkra, hiszen Arne szerepvállalása a Liverpool FC-nél egy jelentős és sikeres szakasz volt a szurkolók és a klub számára is – kezdődik a vezetőség indoklása és köszönetnyilvánítása. – Nagyrabecsülésünket fejezzük ki az elért eredményekért. Munkamoráljával, szorgalmával, szakértelmével valódi vezetőnek bizonyult. Olyan egyéniség, aki azonosul a feleősséggel. Ez nyilvánvaló volt, amikor beleegyezett, hogy átveszi a vezetőedzői posztot, amikor Premier League-címig vezetett minket, és az éppen véget ért szezon során is, amikor jelentős kihívásokkal és nehézségekkel nézett szembe. Ugyanakkor közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy változásra van szükség ahhoz, hogy a klub tovább tudjon haladni. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy ez nem egy könnyelmű döntés. Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy kifejezzük hálánkat Arne iránt, aki mindig különleges helyet foglal el a futballklub történetében, mint az edző, aki a Liverpool 20. bajnoki címét szerezte meg. Ez a teljesítmény kiemelkedő edzői és vezetői munkára épült minden egyes nap. Segítette a klubot átvezetni az elképzelhető egyik legnehezebb időszakon Diogo Jota elvesztése után. Az együttérzés és emberség, amit ez idő alatt mutatott, sokat elárult róla mint emberről. Csak a legjobbakat kívánhatjuk Arnénak a jövőben.”

A közlemény ugyanakkor hozzáteszi, Arne Slot és családja mindig szívesen látott vendég lesz az Anfielden, de a vezetőség úgy véli, most egy irányváltásra, más megközelítésre van szükség a csapat szakmai vezetésében.

Sajtóhírek szerint a Bournemouthtól már elköszönt spanyol Andoni Iraola lehet az utódja – erről posztolt Fabrizio Romano transzferguru is.