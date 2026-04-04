Két piros lap, egy gól – nyert a Fiorentina Veronában

A Fiorentina eseménydús hajrát hozó meccsen szerezte meg vendégként a három pontot a Verona ellen. Bár mindössze egy gól esett a meccsen – Nicolo Fagioli a 82. percben talált be –, a 86. percben két piros lapot is kiosztott a játékvezető, miután Albert Gudmundsson és Tomás Suslov is kissé forrófejűnek bizonyult. Az Opta statisztikái szerint a most 32 pontos Fiorentina 23 pontot szerzett ebben a naptári évben, tehát az összpontszámának 72 százalékát 2026-ban gyűjtötték össze, ez a legnagyobb arány az olasz élvonal csapatai között.

A Lazio korán hátrányba került a Parma ellen, Enrico Delprato 11 méterről lőtt a kapuba, kihasználva a hazai védelem tehetetlenségét. A rómaiak csak a 77. percben tudtak válaszolni, Tijjani Noslin nagyon szerencsés lövésével, de így legalább otthon tartottak egy pontot.

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ

Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)

Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)

Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)

Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Cremonese–Bologna

18.00: Pisa–Torino

20.45: Internazionale–Roma

Hétfő

12.30: Udinese–Como

15.00: Lecce–Atalanta

18.00: Juventus–Genoa

20.45: Napoli–Milan