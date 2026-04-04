Két piros lap, egy gól – nyert a Fiorentina Veronában

2026.04.04. 22:10
Nicolo Fagioli és Jacopo Fazzini (Fotó: Getty Images)
Lazio Sassuolo Fiorentina Parma Serie A
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 31. fordulójában a Fiorentina 1–0-ra legyőzte a Hellas Veronát, míg a Sassuolo 2–1-re nyert a Cagliari ellen.

 

A Fiorentina eseménydús hajrát hozó meccsen szerezte meg vendégként a három pontot a Verona ellen. Bár mindössze egy gól esett a meccsen – Nicolo Fagioli a 82. percben talált be –, a 86. percben két piros lapot is kiosztott a játékvezető, miután Albert Gudmundsson és Tomás Suslov is kissé forrófejűnek bizonyult. Az Opta statisztikái szerint a most 32 pontos Fiorentina 23 pontot szerzett ebben a naptári évben, tehát az összpontszámának 72 százalékát 2026-ban gyűjtötték össze, ez a legnagyobb arány az olasz élvonal csapatai között.

A Lazio korán hátrányba került a Parma ellen, Enrico Delprato 11 méterről lőtt a kapuba, kihasználva a hazai védelem tehetetlenségét. A rómaiak csak a 77. percben tudtak válaszolni, Tijjani Noslin nagyon szerencsés lövésével, de így legalább otthon tartottak egy pontot.

OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Cremonese–Bologna
18.00: Pisa–Torino
20.45: Internazionale–Roma
Hétfő
12.30: Udinese–Como
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan

AZ ÁLLÁS 
1. Internazionale30223566–24+42 69 
2. Milan30189347–23+24 63 
3. Napoli30195646–30+16 62 
4. Como30169553–22+31 57 
5. Juventus30159652–29+23 54 
6. Roma301731040–23+17 54 
7. Atalanta301311641–27+14 50 
8. Lazio311111932–29+3 44 
9. Bologna301261238–36+2 42 
10. Sassuolo311261338–41–3 42 
11. Udinese301161335–42–7 39 
12. Parma318111222–39–17 35 
13. Genoa30891336–42–6 33 
14. Torino30961534–53–19 33 
15. Fiorentina317111336–44–8 32 
16. Cagliari31791532–44–12 30 
17. Cremonese30691525–44–19 27 
18. Lecce30761721–40–19 27 
19. Pisa302121623–54–31 18 
20. Verona31391922–53–31 18 

 

 

