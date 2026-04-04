Két piros lap, egy gól – nyert a Fiorentina Veronában
A Fiorentina eseménydús hajrát hozó meccsen szerezte meg vendégként a három pontot a Verona ellen. Bár mindössze egy gól esett a meccsen – Nicolo Fagioli a 82. percben talált be –, a 86. percben két piros lapot is kiosztott a játékvezető, miután Albert Gudmundsson és Tomás Suslov is kissé forrófejűnek bizonyult. Az Opta statisztikái szerint a most 32 pontos Fiorentina 23 pontot szerzett ebben a naptári évben, tehát az összpontszámának 72 százalékát 2026-ban gyűjtötték össze, ez a legnagyobb arány az olasz élvonal csapatai között.
A Lazio korán hátrányba került a Parma ellen, Enrico Delprato 11 méterről lőtt a kapuba, kihasználva a hazai védelem tehetetlenségét. A rómaiak csak a 77. percben tudtak válaszolni, Tijjani Noslin nagyon szerencsés lövésével, de így legalább otthon tartottak egy pontot.
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.00: Cremonese–Bologna
18.00: Pisa–Torino
20.45: Internazionale–Roma
Hétfő
12.30: Udinese–Como
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|30
|22
|3
|5
|66–24
|+42
|69
|2. Milan
|30
|18
|9
|3
|47–23
|+24
|63
|3. Napoli
|30
|19
|5
|6
|46–30
|+16
|62
|4. Como
|30
|16
|9
|5
|53–22
|+31
|57
|5. Juventus
|30
|15
|9
|6
|52–29
|+23
|54
|6. Roma
|30
|17
|3
|10
|40–23
|+17
|54
|7. Atalanta
|30
|13
|11
|6
|41–27
|+14
|50
|8. Lazio
|31
|11
|11
|9
|32–29
|+3
|44
|9. Bologna
|30
|12
|6
|12
|38–36
|+2
|42
|10. Sassuolo
|31
|12
|6
|13
|38–41
|–3
|42
|11. Udinese
|30
|11
|6
|13
|35–42
|–7
|39
|12. Parma
|31
|8
|11
|12
|22–39
|–17
|35
|13. Genoa
|30
|8
|9
|13
|36–42
|–6
|33
|14. Torino
|30
|9
|6
|15
|34–53
|–19
|33
|15. Fiorentina
|31
|7
|11
|13
|36–44
|–8
|32
|16. Cagliari
|31
|7
|9
|15
|32–44
|–12
|30
|17. Cremonese
|30
|6
|9
|15
|25–44
|–19
|27
|18. Lecce
|30
|7
|6
|17
|21–40
|–19
|27
|19. Pisa
|30
|2
|12
|16
|23–54
|–31
|18
|20. Verona
|31
|3
|9
|19
|22–53
|–31
|18