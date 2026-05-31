NB III, osztályozó: Gyirmót FC Győr–Monor SE

2026.05.31. 17:20
Gyirmot FC GyőrMagabiztosan nyerte az NB III Észak-Nyugati csoportját a Gyirmót. Az osztályozó első mérkőzésén hazai pályán játszik Dél-Keleti csoport bajnokával, a Monorral. Archív fotó: Gyirmót FC Győr
A labdarúgó NB III négy csoportjának győztese oda-visszavágós osztályozón mérkőzik meg a feljutásért. A második párharcban az Északnyugati csoport győztese, a Gyirmót a Délkeleti csoport bajnokával, a Monorral találkozik. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB III, OSZTÁLYOZÓ A FELJUTÁSÉRT
1. MÉRKŐZÉS

GYIRMÓT FC GYŐR–MONOR SE 2–2 (1–0) - ÉLŐ
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 2120 néző. Vezeti: Gaál Ákos (Tóth Csaba, Dobos Dominik)
Gyirmót: Kecskés - Nagy T. (Szegi, 85.), Lányi, Pejovics, Hajdú Á. - Kiss N. - Németh T. (Kicsun, 60.), Rácz B. (Kovács D., 71.), Iván A. (Madarász, 60.), Szabó M. - Tömösvári (Bobál G., 85.). Vezetőedző: Weitner Ádám
Monor: Pirgi - Agóts (Takács D., 76.), Markó Á., Juhász Zs., Bedővári, Kapronczai - Kalocsány, Farkas Á., Puskás N. - Bálint D. (Farkas B., a szünetben), Hulicsár (Horváth L., a szünetben). Vezetőedző: Halgas István
Gólszerző: Tömösvári (40.), Kicsun (65.), ill. Markó (62.), Farkas B. (81.)

A gyirmótiaknál sérülés miatt nem bevethető Szarka Ákos, Hudák Dávid, Miknyóczki és Kalmár Zsolt, ám a kispadon ott lesz Priskin Tamás, aki a második számú gyirmóti csapatban 49 gólt szerzett a szezon során - derül ki a hazai weboldal cikkéből. 


