Serie A: ikszelt Udinében a Como, az Atalanta lazán megverte a Leccét

Míg a házigazda Udinese a középmezőnyben, a kiesőzónától biztonságos távolságban várta a Como elleni mérkőzést, a lombardiai gárda komolyabb ambíciókkal futott neki, Cesc Fabregas fiai ugyanis a legutóbbi öt meccsüket megnyerték – eddig utoljára február 14-én kaptak ki –, s a 4., azaz Bajnokok Ligája-indulást érő helyen várták a friuli túrát. Gyakorlatilag az első perctől kialakult a találkozó előzetesen várt képe: a vendégek birtokolták többet a labdát, amiben az Udinese magasra tolt letámadással igyekezett őket megakadályozni – többnyire sikerrel, mert a comóiak szokásuktól merőben eltérően egy valamirevaló gólhelyzetet sem tudtak kialakítani az első félidőben.

A házigazdák a második játékrész első negyedórájában aztán teljesen átvették az irányítást, több mint hetven százalékban birtokolták a labdát, de dominanciájuk helyzetekben nem igazán mutatkozott meg – leginkább azért, mert az ő támadásépítésük is nélkülözte a fantáziát. Ebből a szempontból a félidő hátralévő része sem hozott jelentős változást – tempó volt, küzdelem volt, de ez most nem volt elég a gólhoz. 0–0

Az első nagyobb lehetőség a bergamóiak előtt adódott a Lecce és az Atalanta meccsén: a 19. percben Charles De Ketelaere szerezhetett volna vezetést, de hiába került tiszta lövőhelyzetbe, Wladimiro Falcone nem kis bravúrt bemutatva védeni tudott. Tíz perccel később viszont már esélye sem volt a leccei kapusnak: az Atalanta védője, Giorgio Scalvini De Ketelaerétől kapott ragyogó labdát, majd csatárokat megszégyenítően finom átvétel és csel után a kapu bal oldalába lőtt. A félidő hajrájában előbb Nikola Krsztovics, majd Éderson hagyta ki a kihagyhatatlant, így csak egygólos előnnyel mentek szünetre a vendégek.

A lombardiaiak montenegrói csatárát azonban nem olyan fából faragták, aki megszeppen egy elhibázott ziccertől: az 59. percben De Ketelaere átadásból már betalált volt csapatának. Szűk negyedórával később Éderson újabb elrontott ziccere után az egyre dekoncentráltabb leccei védők hibáját kihasználva Giacomo Raspadori belőtte a harmadik Atalanta-gólt is – a házigazdák nem tudták kihasználni a Cremonese Bologna elleni vereségét, maradtak kieső helyen, az Atalanta pedig tapad a Konferencialiga-szereplést jelentő 6. helyen álló Romára. 0–3

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Udinese–Como 0–0

Lecce–Atalanta 0–3 (Scalvini 29., Krsztovics 59., Raspadori 73.)

18.00: Juventus–Genoa

20.45: Napoli–Milan

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Internazionale–Roma 5–2 (La. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., Lo. Pellegrini 70.)

Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mário 3., Rowe 16.)

Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. L. Ferguson (90+6.)

Pisa–Torino 0–1 (Ché Adams 80.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. S. Esposito 30. – 11-esből)

Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)

Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)

Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)