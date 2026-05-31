NB III, osztályozó: FC Nagykanizsa–Cigánd SE

LABDARÚGÓ NB III, OSZTÁLYOZÓ A FELJUTÁSÉRT

1. MÉRKŐZÉS

FC NAGYKANIZSA–BACSÓ BETON-CIGÁND SE 2–2 (2–1) – ÉLŐ!

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 1500 néző. Vezeti: Juhász Bálint (Mohos Milán, Holpár Gergely)

NAGYKANIZSA: Mikler – Ekker, Szanyi, Eckl, Nemes M. – Lőrincz A., Vékony, Godzsajev-Telmán, Varga D. – Nagy K., Varga P. Vezetőedző: Gabala Krisztián

CIGÁND: Iváncsics A. – Mrva, Králik P., Vass O., Juhász M. – Király M., Misák, Szirota – Girdán, Babics – Horváth Z. Vezetőedző: Kocsis János

Gólszerző: Eckl (24.), Nagy K. (30.), ill. Horváth Z. (16.), Girdán (54.)



Köszöntjük olvasóinkat a nagykanizsai Olajbányász Stadionból, ahol hamarosan kezdetét veszi az NB III-as osztályozó első mérkőzése. A Délnyugati csoport bajnoka, a Nagykanizsa az Északkeleti csoport második helyezettjét, a Cigándot fogadja a másodosztályba jutásért zajló párharc első felvonásán.



Akikre érdemes lesz figyelni:

Mindkét együttes több meghatározó játékossal érkezett az osztályozóra, a gólszerzők és a keményebb futballt felvállaló labdarúgók egyaránt kulcsszerepet játszhatnak a párharc alakulásában.

A Nagykanizsa legeredményesebb játékosa Lőrincz Bence volt az idény során: a támadó 26 bajnoki mérkőzésen 20 alkalommal talált a kapuba, azonban ő ma sérülés miatt nem léphet pályára. A dél-zalaiaknál a „lapkirály” Vékony Viktor, aki 27 bajnokin 13 sárga és egy piros lapot gyűjtött.

A Cigánd házi gólkirálya Horváth Zoltán lett, aki 29 mérkőzésen 24 gólt szerzett. A bodrogközieknél Horváth Zoltán nemcsak a góllövőlistán, hanem a fegyelmi mutatókban is az élmezőnyben végzett: ugyanúgy 9 sárga lapot gyűjtött az idény során, mint csapattársa, Vass Otto.

ELŐZMÉNYEK

A Nagykanizsa 24 vagy a Cigánd 10 év után?

A dél-zalai városnak legutóbb 2002-ben volt NB II-es csapata, akkor az 1. FC Nagykanizsa kiesett a másodosztályból, a harmadik vonalban pedig anyagi problémák miatt nem állhatott rajthoz. A piros-kékek tavaly már karnyújtásnyira kerültek a feljutástól, ám a Karcag elleni osztályozón a 4–4-es összesített eredményt követően a tizenegyespárbajt 4–3-ra elveszítették.

A Cigánd legutóbb a 2016/2017-es idényben volt tagja a másodosztály mezőnyének, ám az utolsó előtti helyen végzett, így búcsúzott az NB II-től. Két évvel később az NB III-ból is kiesett, majd négy idényt töltött a vármegyei I. osztályban. A bodrogköziek az elmúlt három évben ismét a harmadosztályban szerepeltek, ez idő alatt kétszer is ezüstérmesként zártak. A mostani osztályozós szereplést annak köszönhetik, hogy az Északkeleti csoportot megnyerő Kisvárda Master Good FC II tartalékcsapatként nem szerezhetett feljutási jogot.



PERCRŐL PERCRE