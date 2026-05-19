Nemzeti Sportrádió

Antonio Conte az idény végén távozhat a Napolitól – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.05.19. 12:08
Fotó: Getty Images
Címkék
Antonio Conte olasz labdarúgó-válogatott Napoli
Az idény végén távozhat az olasz élvonalbeli Napoli kispadjáról Antonio Conte – írja a Gazzetta dello Sport.

Az olasz lap információi szerint az 56 éves edző, illetve Aurelio De Laurentiis klubelnök már áprilisban úgy döntöttek, hogy az évad végén elválnak útjaik, miután a dél-olasz csapat nem tudta megvédeni a 2025-ben elhódított bajnoki címet. 

Conte egyébként már a hétvégi, Pisa elleni mérkőzés után is utalt erre, de a klub ezt még nem erősítette meg. A már említett forrás szerint Antonio Conte veheti át az elbukott vb-pótselejtező után szövetségi kapitány nélkül maradt olasz válogatott irányítását – erre az olasz szövetség (FIGC) június 22-én esedékes elnökválasztása után kerülhet sor. 

Mindeközben a Football Italia már Conte lehetséges utódairól is szót ejtett, az olasz sportlap szerint a jelenleg a Laziót irányító Maurizio Sarri a legnagyobb esélyes a nápolyi kispadra, de a Milannál dolgozó Massimiliano Allegri is versenyben van a pozícióért. 

1. Internazionale37275586–32+54 86 
2. Napoli37227857–36+21 73 
3. Roma372241157–31+26 70 
4. Milan372010752–33+19 70 
5. Como371911761–28+33 68 
6. Juventus371911759–32+27 68 
7. Atalanta371513950–35+15 58 
8. Bologna371671446–43+3 55 
9. Lazio3713121239–3951 
10. Udinese371481545–47–2 50 
11. Sassuolo371471646–49–3 49 
12. Torino371281742–61–19 44 
13. Parma3710121527–46–19 42 
14. Genoa3710111641–50–9 41 
15. Fiorentina379141440–49–9 41 
16. Cagliari3710101738–52–14 40 
17. Lecce37982027–50–23 35 
18. Cremonese378101931–53–22 34 
19. Verona373122225–59–34 21 
20. Pisa372122325–69–44 18 
a serie a állása

 

 

Antonio Conte olasz labdarúgó-válogatott Napoli
Legfrissebb hírek

Ollózós góllal győzte le a kétgólos hátrányból felálló Napolit a Bologna

Olasz labdarúgás
2026.05.11. 23:02

Nem született gól a Napoli comói kiszállásán és Bergamóban sem; vasárnap este bajnok lehet az Inter

Olasz labdarúgás
2026.05.02. 22:41

A Napoli esélyt sem adott a Cremonesének

Olasz labdarúgás
2026.04.24. 22:45

Trumpnak és a FIFA-nak javasolták: Irán helyett az olaszok legyenek ott a vb-n

Foci vb 2026
2026.04.23. 12:25

Paolo Di Canio szerint a Juventus még okozhat meglepetést

Olasz labdarúgás
2026.04.20. 13:49

A Lazio nápolyi győzelmével még közelebb került a bajnoki címhez az Inter

Olasz labdarúgás
2026.04.18. 19:57

„Jobban vagyok, de még nincs vége” – depressziójából gyógyul Ezequiel Lavezzi

Olasz labdarúgás
2026.04.16. 14:31

A Napoli tulajdonosa 50 perces meccseket javasol, eltörölné a sárga és piros lapokat

Olasz labdarúgás
2026.04.14. 12:18
Ezek is érdekelhetik