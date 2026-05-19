Antonio Conte az idény végén távozhat a Napolitól – sajtóhír

Az olasz lap információi szerint az 56 éves edző, illetve Aurelio De Laurentiis klubelnök már áprilisban úgy döntöttek, hogy az évad végén elválnak útjaik, miután a dél-olasz csapat nem tudta megvédeni a 2025-ben elhódított bajnoki címet.

Conte egyébként már a hétvégi, Pisa elleni mérkőzés után is utalt erre, de a klub ezt még nem erősítette meg. A már említett forrás szerint Antonio Conte veheti át az elbukott vb-pótselejtező után szövetségi kapitány nélkül maradt olasz válogatott irányítását – erre az olasz szövetség (FIGC) június 22-én esedékes elnökválasztása után kerülhet sor.

Mindeközben a Football Italia már Conte lehetséges utódairól is szót ejtett, az olasz sportlap szerint a jelenleg a Laziót irányító Maurizio Sarri a legnagyobb esélyes a nápolyi kispadra, de a Milannál dolgozó Massimiliano Allegri is versenyben van a pozícióért.