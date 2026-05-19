Antonio Conte az idény végén távozhat a Napolitól – sajtóhír
Az olasz lap információi szerint az 56 éves edző, illetve Aurelio De Laurentiis klubelnök már áprilisban úgy döntöttek, hogy az évad végén elválnak útjaik, miután a dél-olasz csapat nem tudta megvédeni a 2025-ben elhódított bajnoki címet.
Conte egyébként már a hétvégi, Pisa elleni mérkőzés után is utalt erre, de a klub ezt még nem erősítette meg. A már említett forrás szerint Antonio Conte veheti át az elbukott vb-pótselejtező után szövetségi kapitány nélkül maradt olasz válogatott irányítását – erre az olasz szövetség (FIGC) június 22-én esedékes elnökválasztása után kerülhet sor.
Mindeközben a Football Italia már Conte lehetséges utódairól is szót ejtett, az olasz sportlap szerint a jelenleg a Laziót irányító Maurizio Sarri a legnagyobb esélyes a nápolyi kispadra, de a Milannál dolgozó Massimiliano Allegri is versenyben van a pozícióért.
|1. Internazionale
|37
|27
|5
|5
|86–32
|+54
|86
|2. Napoli
|37
|22
|7
|8
|57–36
|+21
|73
|3. Roma
|37
|22
|4
|11
|57–31
|+26
|70
|4. Milan
|37
|20
|10
|7
|52–33
|+19
|70
|5. Como
|37
|19
|11
|7
|61–28
|+33
|68
|6. Juventus
|37
|19
|11
|7
|59–32
|+27
|68
|7. Atalanta
|37
|15
|13
|9
|50–35
|+15
|58
|8. Bologna
|37
|16
|7
|14
|46–43
|+3
|55
|9. Lazio
|37
|13
|12
|12
|39–39
|0
|51
|10. Udinese
|37
|14
|8
|15
|45–47
|–2
|50
|11. Sassuolo
|37
|14
|7
|16
|46–49
|–3
|49
|12. Torino
|37
|12
|8
|17
|42–61
|–19
|44
|13. Parma
|37
|10
|12
|15
|27–46
|–19
|42
|14. Genoa
|37
|10
|11
|16
|41–50
|–9
|41
|15. Fiorentina
|37
|9
|14
|14
|40–49
|–9
|41
|16. Cagliari
|37
|10
|10
|17
|38–52
|–14
|40
|17. Lecce
|37
|9
|8
|20
|27–50
|–23
|35
|18. Cremonese
|37
|8
|10
|19
|31–53
|–22
|34
|19. Verona
|37
|3
|12
|22
|25–59
|–34
|21
|20. Pisa
|37
|2
|12
|23
|25–69
|–44
|18