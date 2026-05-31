Közel 800 előállítás Franciaországban a BL-döntő miatt

2026.05.31. 17:23
Közel 800 embert állítottak elő, és több tucat rendőr megsérült Franciaország-szerte, miután a Paris Saint-Germain szombat este Budapesten megvédte a címét a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

Laurent Nunez belügyminiszter vasárnap közölte, hogy országszerte 780 személyt állítottak elő, ezek közül 480-at Párizsban és környékén. A zavargások során 57 rendfenntartó sérült meg. A hatóságok közel 700 tüzet regisztráltak, több autót felgyújtottak. Mintegy 15 városból jelentettek incidenseket.

A meccs kapcsán körülbelül 22 ezer rendőr volt szolgálatban, közülük 8000 a fővárosban.

A PSG 1–1-es rendes játékidő és hosszabbítás után, tizenegyesekkel győzte le az Arsenalt a Puskás Arénában rendezett döntőben. 

 

