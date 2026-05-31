Viktor Gyökeres teljesítményét kritizálta az angolok legendája

Bár a legtöbben úgy számoltak, Viktor Gyökeres a kezdőcsapatban kaphat helyet a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben, Mikel Arteta vezetőedző csereként nevezte, majd a 66. percben állította be Martin Ödegaard helyére. A magyar származású, svéd válogatott csatár – aki a döntőbe jutáskor közösségi médiás felületein megjegyezte, a budapesti látogatással visszatér gyökereihez – beállását követően összesen egy lövést hozott össze a nagyjából 60 perces játékideje alatt, valamint kapott egy sárga lapot. A tizenegyesét aztán magabiztosan belőtte a szétlövés során, de a szakértők így is alaposan kritizálták játékát.

„Minden egyes labdát elajándékozott. Egyszerűen nem volt rá alkalmas, hogy megtartson egy labdát, még akkor sem, amikor a csapatának épp erre lett volna szüksége” – mondta a TNT Sportsnak a meccset a helyszínen, a Puskás Arénában követő Steven Gerrard. A minden egyes labdát egyébiránt túlzás, de való igaz, Gyökeres mindösszesen 50 százalékos hatékonysággal passzolt.

„Azért hozták be, hogy sebességével és testi erejével segítsen elöl megtartani a labdákat az Arsenalnak, de frusztráltnak tűnt végig. Igaz, a szétlövésben nem hibázott” – ezt már a The Sun értékelésében lehetett olvasni a döntőt követően.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 4–3

Budapest, Puskás Aréna, 61 035 néző. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, 106.), Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha (Beraldo, 106.), Fabián Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique

ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, 91.) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, 91.). Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: O. Dembélé (65. – 11-esből), ill. Havertz (6.)