Ritmikus gimnasztika: labdával és szalaggal is a legjobb lett az egyéni összetett Európa-bajnoka

Az egyéni összetett megnyerése után a szerenkénti döntőkben is kitett magáért a német Darja Varfolomeev, aki labdával és szalaggal is a legjobbnak bizonyult. Ugyancsak remek teljesítményt nyújtott a bolgár Sztiliana Nikolova, aki buzogánnyal nem talált legyőzőre, s labdával, valamint szalaggal is begyűjtött egy-egy ezüstérmet. Karikával az orosz Szofija Iltyerjakova nyert, aki labdával bronzérmes lett.

A folytatásban az együttes kéziszercsapatok fináléit rendezik, először öt labdával, majd három karikával és két pár buzogánnyal mutatják be a csapatok a gyakorlatukat. Előbbiben a mieink is érdekeltek, a program 15 órakor kezdődik.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA

SZERENKÉNTI DÖNTŐK

Karika

1. Szofija Iltyerjakova (Oroszország) 29.900 pont

2. Alina Harnaszko (Fehéroroszország) 29.800 pont

3. Sofia Raffaeli (Olaszország) 29.500 pont

Labda

1. Darja Varfolomeev (Németország) 29.550 pont

2. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 29.550 pont

3. Szofija Iltyerjakova 28.850 pont

Buzogány

1. Sztiliana Nikolova 29.750 pont

2. Marija Boriszova (Oroszország) 29.200 pont

3. Daniela Munic (Izrael) 29.200 pont

Szalag

1. Darja Varfolomeev 30.000 pont

2. Sztiliana Nikolova 28.750 pont

3. Marija Boriszova 28.400 pont