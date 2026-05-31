Nemzeti Sportrádió

Ritmikus gimnasztika: labdával és szalaggal is a legjobb lett az egyéni összetett Európa-bajnoka

V. H. L.V. H. L.
2026.05.31. 14:45
Darja Varfolomeev (Fotó: Getty Images)
Címkék
Darja Varfolomeev Sztiliana Nikolova Szofija Iltyerjakova ritmikus gimnasztika Eb
Darja Varfolomeev, az egyéni összetett német győztese labdával és szalaggal is aranyérmet nyert a várnai ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon, karikával az orosz Szofija Iltyerjakova, buzogánnyal a bolgár Sztiliana Nikolova bizonyult legjobbnak.

Az egyéni összetett megnyerése után a szerenkénti döntőkben is kitett magáért a német Darja Varfolomeev, aki labdával és szalaggal is a legjobbnak bizonyult. Ugyancsak remek teljesítményt nyújtott a bolgár Sztiliana Nikolova, aki buzogánnyal nem talált legyőzőre, s labdával, valamint szalaggal is begyűjtött egy-egy ezüstérmet. Karikával az orosz Szofija Iltyerjakova nyert, aki labdával bronzérmes lett.

A folytatásban az együttes kéziszercsapatok fináléit rendezik, először öt labdával, majd három karikával és két pár buzogánnyal mutatják be a csapatok a gyakorlatukat. Előbbiben a mieink is érdekeltek, a program 15 órakor kezdődik.

RITMIKUS GIMNASZTIKA 
EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA
SZERENKÉNTI DÖNTŐK
Karika
1. Szofija Iltyerjakova (Oroszország) 29.900 pont 
2. Alina Harnaszko (Fehéroroszország) 29.800 pont
3. Sofia Raffaeli (Olaszország) 29.500 pont

Labda
1. Darja Varfolomeev (Németország) 29.550 pont
2. Sztiliana Nikolova (Bulgária) 29.550 pont
3. Szofija Iltyerjakova 28.850 pont

Buzogány
1. Sztiliana Nikolova 29.750 pont 
2. Marija Boriszova (Oroszország) 29.200 pont 
3. Daniela Munic (Izrael) 29.200 pont

Szalag
1. Darja Varfolomeev 30.000 pont 
2. Sztiliana Nikolova 28.750 pont 
3. Marija Boriszova 28.400 pont

 

Darja Varfolomeev Sztiliana Nikolova Szofija Iltyerjakova ritmikus gimnasztika Eb
Legfrissebb hírek

Rg Eb: öt labdával döntős a magyar együttes kéziszercsapat

Egyéb egyéni
20 órája

Az olimpiai bajnok Varfolomeev nyerte meg az egyéni összetettet az rg Eb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 16:17

Ritmikus gimnasztika Eb: Pigniczki Fanni 33. lett egyéni összetettben

Torna
2026.05.29. 19:04

Ritmikus gimnasztika: Pigniczki Fanni nem helyezésben, hanem minőségben gondolkodik az Európa-bajnokságon

Torna
2026.05.19. 12:58

Ritmikus gimnasztika Eb: kihirdették a magyar keretet

Egyéb egyéni
2026.05.13. 18:37

Rg: Darja Varfolomeev megvédte világbajnoki címét egyéni összetettben

Egyéb egyéni
2025.08.23. 09:30

„Percekig csak sírni tudtunk, annyira örültünk” – Szabados Dóra a magyar ritmikus gimnasztika sporttörténelmi sikere után

Egyéb egyéni
2025.06.15. 11:27

Rg Eb: hatodik és nyolcadik hely a magyar együttes kéziszercsapattól

Egyéb egyéni
2025.06.08. 19:16
Ezek is érdekelhetik