Ukrán versenyző búcsúztatta Swiateket a Roland Garroson

Már az első szettben is látszott, hogy nem a négyszeres Roland Garros-bajnok Iga Swiatek szája íze szerint alakul a Marta Kosztyuk elleni mérkőzés. A két játékos az első hat játékban különösebb probléma nélkül hozta a saját adogatójátékát, ám ezt követően négyszer egymás után mindig a fogadóé lett a gém. Ezt a szokását a világranglistán a 15. helyen álló ukrán tudta megtartani, sorozatban harmadszor is elnyerte lengyel kolléganője szervagémjét, 7:5-tel hozta a játszmát.

A második felvonás egy Swiatek-brékkel kezdődött, de a párizsi versenyt eddig négyszer megnyerő klasszisnak gyakorlatilag ez a volt az utolsó momentuma. A közelmúltban a Rouenban és Madridban salakos tornát nyerő Kosztyuk azonnal visszavágott, s a továbbiakban egyetlen gémet sem engedélyezett a lengyelnek, akinek legalább egy évig még várnia kell az ötödik Roland Garros-címére.

Ugyancsak továbbjutott Kosztyuk honfitársa, az első fordulóban Udvardy Pannát búcsúztató, 7. kiemelt Elina Szvitolina is, aki elvesztette ugyan az első játszmát a svájci Belinda Bencic ellen, de a másodikban magára talált, a harmadikban pedig egyetlen gémet sem engedélyezett a világranglista 11. helyén álló ellenfelének.

Harminchat évesen, utolsó idényében is remek formában van a a román Sorana Cirstea, aki az első szettben két egymás utáni brékkel 5:1-es előnybe került Vang Hszi-jüvel szemben, s noha egyszer ő is vesztette a saját adogatójátékát, simán behúzta a játszmát. A második etapban már korántsem volt ilyen könnyű dolga a WTA-rangsor 18. helyezettjének, de végül rövidítésben sikerült befejeznie a mérkőzést.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NŐI EGYES

NYOLCADDÖNTŐ

Kosztyuk (ukrán, 15.)–Swiatek (lengyel, 3.) 7:5, 6:1

Szvitolina (ukrán, 7.)–Bencic (svájci, 11.) 4:6, 6:4, 6:0

Cirstea (román, 18.)–Vang Hszi-jü (kínai) 6:3, 7:6 (7–4)