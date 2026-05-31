Nemzeti Sportrádió

Ukrán versenyző búcsúztatta Swiateket a Roland Garroson

V. H. L.V. H. L.
2026.05.31. 15:55
Fotó: Getty Images
Címkék
Marta Kosztyuk nyolcadöntő Iga Swiatek Roland Garros
Búcsúzott a Roland Garros női egyes versenyétől a párizsi tornát eddig négyszer elhódító Iga Swiatek, akit az idén salakon Rouenban és Madridban is diadalmaskodó ukrán Marta Kosztyuk 7:5, 6.1-re győzött le a nyolcaddöntőben.

Már az első szettben is látszott, hogy nem a négyszeres Roland Garros-bajnok Iga Swiatek szája íze szerint alakul a Marta Kosztyuk elleni mérkőzés. A két játékos az első hat játékban különösebb probléma nélkül hozta a saját adogatójátékát, ám ezt követően négyszer egymás után mindig a fogadóé lett a gém. Ezt a szokását a világranglistán a 15. helyen álló ukrán tudta megtartani, sorozatban harmadszor is elnyerte lengyel kolléganője szervagémjét, 7:5-tel hozta a játszmát.

A második felvonás egy Swiatek-brékkel kezdődött, de a párizsi versenyt eddig négyszer megnyerő klasszisnak gyakorlatilag ez a volt az utolsó momentuma. A közelmúltban a Rouenban és Madridban salakos tornát nyerő Kosztyuk azonnal visszavágott, s a továbbiakban egyetlen gémet sem engedélyezett a lengyelnek, akinek legalább egy évig még várnia kell az ötödik Roland Garros-címére.

 

Ugyancsak továbbjutott Kosztyuk honfitársa, az első fordulóban Udvardy Pannát búcsúztató, 7. kiemelt  Elina Szvitolina is, aki elvesztette ugyan az első játszmát a svájci Belinda Bencic ellen, de a másodikban magára talált, a harmadikban pedig egyetlen gémet sem engedélyezett a világranglista 11. helyén álló ellenfelének.

Harminchat évesen, utolsó idényében is remek formában van a a román Sorana Cirstea, aki az első szettben két egymás utáni brékkel 5:1-es előnybe került Vang Hszi-jüvel szemben, s noha egyszer ő is vesztette a saját adogatójátékát, simán behúzta a játszmát. A második etapban már korántsem volt ilyen könnyű dolga a WTA-rangsor 18. helyezettjének, de végül rövidítésben sikerült befejeznie a mérkőzést.

 

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
NŐI EGYES
NYOLCADDÖNTŐ
Kosztyuk (ukrán, 15.)–Swiatek (lengyel, 3.) 7:5, 6:1
Szvitolina (ukrán, 7.)–Bencic (svájci, 11.) 4:6, 6:4, 6:0
Cirstea (román, 18.)–Vang Hszi-jü (kínai) 6:3, 7:6 (7–4)

 

Marta Kosztyuk nyolcadöntő Iga Swiatek Roland Garros
Legfrissebb hírek

A korábban Sinnert búcsúztató Cerúndolo hatórás csatát nyert meg

Tenisz
20 órája

Szabalenka továbbjutott, a címvédő Gauff kiesett a Roland Garroson

Tenisz
20 órája

Fonseca megint fordított a Roland Garroson, és ezt már Djokovics bánta

Tenisz
2026.05.29. 21:03

Iga Swiatek nyerte a lengyelek csatáját a Roland Garroson

Tenisz
2026.05.29. 16:07

Marozsán párosban is búcsúzott a Roland Garroson, Stollárék továbbjutottak vegyes párosban

Tenisz
2026.05.29. 15:47

Roland Garros: a tenisz történetének egyik legnagyobb meglepetése Sinner veresége

Tenisz
2026.05.29. 10:33

Roland Garros: beugróktól kaptak ki az első körben Udvardyék, Stollárék is kiestek

Tenisz
2026.05.28. 20:14

Dráma a párizsi hőségben, Sinner kétszettes előnyből kikapott a Roland Garroson

Tenisz
2026.05.28. 15:50
Ezek is érdekelhetik