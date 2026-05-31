Nemzeti Sportrádió

A Flensburg nyerte a bronzmeccset a férfi kézi Európa-ligában

M. B.M. B.
2026.05.31. 17:13
Fotó: Getty Images
Címkék
Montpellier HB Flensburg férfi kézilabda Európa-liga
A német Flensburg végzett a harmadik helyen a férfi kézilabda Európa-ligában, miután a hamburgi négyes döntő bronzmeccsén két góllal megverte a francia Montpellier-t.

A németeknél az Emil Jakobsen, Simon Pytlick duó fejenként hét-hét gólt lőtt, míg a francia csapatban Zvonimir Srna volt hatgólos. 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR
A 3. helyért
Montpellier (francia)–Flensburg-Handewitt (német) 30–32 (16–16)

 

Montpellier HB Flensburg férfi kézilabda Európa-liga
Legfrissebb hírek

„Magyaros” döntő lesz a kézilabda Európa-ligában

Kézilabda
Tegnap, 17:31

Férfi kézi: a Magdeburg nyerte a Bundesligát

Kézilabda
2026.05.22. 11:48

Bosnyák bírók vezetnek a Győri Audi ETO KC-nek a női kézi BL elődöntőjében

Kézilabda
2026.05.20. 14:04

Férfi kézi El: kisorsolták az elődöntőket, elkerülték egymást a „magyaros” csapatok

Kézilabda
2026.05.08. 14:38

Imre Bence nélkül kapott ki a Kiel; Sipos Adriánék magabiztos előnyt szereztek a férfi kézilabda El-ben

Kézilabda
2026.04.28. 22:28

Férfi kézilabda El: az Elverum kiesett, a Melsungen továbbjutott

Kézilabda
2026.04.07. 22:55

Férfi kézilabda El: tizenhárom magyar gól a keddi fordulóban

Kézilabda
2026.03.03. 20:48

Imre Bence hét gólt lőtt a férfi kézi El-ben

Kézilabda
2026.02.24. 22:31
Ezek is érdekelhetik