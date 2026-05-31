A Flensburg nyerte a bronzmeccset a férfi kézi Európa-ligában
A német Flensburg végzett a harmadik helyen a férfi kézilabda Európa-ligában, miután a hamburgi négyes döntő bronzmeccsén két góllal megverte a francia Montpellier-t.
A németeknél az Emil Jakobsen, Simon Pytlick duó fejenként hét-hét gólt lőtt, míg a francia csapatban Zvonimir Srna volt hatgólos.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, FINAL FOUR
A 3. helyért
Montpellier (francia)–Flensburg-Handewitt (német) 30–32 (16–16)
Férfi kézi: a Magdeburg nyerte a Bundesligát
