A Napoli legyőzte és megelőzte a Milant; hazai sikerrel folytatta veretlenségi sorozatát a Juventus

VARGA BALÁZS
2026.04.06. 22:45
null
Matteo Politano góljával nyert a Napoli (Fotó: Getty Images)
Milan Juventus Genoa Serie A Napoli
A Juventus 2–0-ra legyőzte hazai pályán a Genoát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 31. fordulójában, míg a hétfői játéknap utolsó mérkőzésén a Napoli 1–0-ra nyert otthon a Milan ellen.

A Juventus a 4. percben került előnybe: öt játékos fejelt a labdába, utolsóként Gleison Bremer, de még az ő bólintása is megpattant, így jutott a labda a vendégek kapujába. A 17. percben megszületett a második torinói gól is, a kontra végén Francisco Conceicao passza után Weston McKennie lőtt 14 méterről a jobb alsóba. A „zebráknak” a második félidőben kapufájuk volt, míg a Genoa tizenegyest hibázott, Aarón Martín lövését kivédte a Mattia Perint a szünetben váltó Michele Di Gregorio. Nyert a Juve, így már öt bajnoki óta veretlen, és tapad a hétfőn csak döntetlent játszó Comóra. 2–0

Juventus FC v Genoa CFC - Serie A
Weston McKennie szerezte a Juve második gólját (Fotó: Getty Images)

Meglehetősen eseménytelen első félidőt játszott egymással a Napoli és a Milan, 45 perc alatt csupán egy, kaput eltaláló próbálkozást lehetett feljegyezni. A szünet után sem volt túl sok helyzet, viszont már a nápolyi csapat irányított, és Giovane jó lövéssel jelentkezett, de Mike Maignan szépen védett. Nem igazán volt benne a meccsben a gól, a hajrá elején mégis vezetéshez jutottak a hazaiak. Mathías Olivera emelte be a labdát balról, Koni De Winter nagyon rosszul csúsztatta meg középen, így a hosszún érkező Matteo Politano kapásból a kapuba bombázhatott hat méterről. A milánói piros-feketék egyből nyomni kezdtek, azonban csak kisebb lehetőségekig jutottak, egyenlíteni nem tudtak. Antonio Conte csapata sorozatban ötödször nyert, s a Milant megelőzve feljött a tabella második helyére. 1–0

OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ – hétfői mérkőzések
Juventus–Genoa 2–0 (Bremer 4., McKennie 17.)
Napoli–Milan 1–0 (Politano 79.)
Udinese–Como 0–0
Lecce–Atalanta 0–3 (Scalvini 29., Krsztovics 59., Raspadori 73.)

Vasárnap játszották
Internazionale–Roma 5–2 (L. Martínez 1., 52., Calhanoglu 45+2., M. Thuram 54., Barella 63., ill. Mancini 40., L. Pellegrini 70.)
Cremonese–Bologna 1–2 (Bonazzoli 90+1. – 11-esből, ill. Joao Mario 3., Rowe 16.)
Kiállítva: Maleh (90+4.), ill. Ferguson (90+6.)
Pisa–Torino 0–1 (Adams 80.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Cagliari 2–1 (U. Garcia 50., Pinamonti 78., ill. Esposito 30. – 11-esből)
Hellas Verona–Fiorentina 0–1 (Fagioli 82.)
Kiállítva: Suslov (86.), ill. Gudmundsson (86.)
Lazio–Parma 1–1 (Noslin 77., ill. Delprato 15.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Internazionale31233571–26+4572
  2. Napoli31205647–30+1765
  3. Milan31189447–24+2363
  4. Como311610553–22+3158
  5. Juventus31169654–29+2557
  6. Roma311731142–28+1454
  7. Atalanta311411644–27+1753
  8. Bologna311361240–37+345
  9. Lazio311111932–29+344
10. Sassuolo311261338–41–342
11. Udinese311171335–42–740
12. Torino311061535–53–1836
13. Parma318111222–39–1735
14. Genoa31891436–44–833
15. Fiorentina317111336–44–832
16. Cagliari31791532–44–1230
17. Cremonese31691626–46–2027
18. Lecce31761821–43–2227
19. Verona31391922–53–3118
20. Pisa312121723–55–3218

 

