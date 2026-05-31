David Beckham is illusztris társaságból figyelte a BL-döntőt

Beckham összeállt egy közös fotóra például a Rolling Stones énekesével, Mick Jaggerrel, akiről a képek alapján nem mondanánk meg, hogy alig két hónap múlva lesz 83 éves. A meccsen tévés szakértőként jelenlévő Beckham a Jóbarátok sorozat sztárjával, David Schwimmerrel is beszélgetett a stúdióban – a közös fotó sem maradhatott el. A döntő előtti show-műsor sztárfellépője a The Killers zenekar volt, és a banda frontemberével, Brandon Flowersszel is elkészült, aminek el kell készülnie egy ilyen eseményen. Beckham posztjából még kiderül, hogy a korábbi NBA-sztár Tony Parker látványosan megünnepelte, amikor Gabriel Magalhaes az utolsó párban fölé lőtte a saját büntetőjét és ezzel a PSG megvédte a címét a Bajnokok Ligájában.