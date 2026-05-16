A Juventus, a Chelsea és az Ajax is vinné Kovács Bendegúzt, az Alkmaar hosszabbítana vele – sajtóhír

A már említett forrás szerint a 19 éves támadót (aki a holland másodosztályban szereplő tartalékcsapatban 14 meccsen nyolc gólt jegyzett, s bemutatkozott a felnőttcsapatban a Konferencialigában és az Eredivisie-ben is) a Juventus és a Chelsea is közelről figyeli (az angol klub a Red Bull Salzburggal is összefoghat a transzfer kapcsán), de ott van az érdeklődők között Kovács korábbi klubja, az Ajax is.

A torinói „zebrák” egyébként hamarosan ajánlatot is tehetnek az Alkmaarnak Kovácsért – írja a klubbal foglalkozó Tutto Juve portál újságírója, Mirko Di Natale. Az olasz újságíró szerint a már említett klubok mellett a Borussia Dortmund, a VfB Stuttgart, a Sporting CP és az Aston Villa is ott van a magyar csatár iránt érdeklődők között.

Az Alkmaar így nem meglepő módon már azon dolgozik, hogy meghosszabbítsa a magyar válogatottba is meghívót kapó játékos szerződését. A Transfermarkton 900 ezer euróra taksált Kovács jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig szól a holland klubnál.