Molnár Martin két harmadik hellyel negyedik összetettben a brit F3-as sorozatban

A 17 éves magyar versenyző menedzsmentjének közleménye szerint három helyett csak két futamot rendeztek, az első, szombat délelőttre tervezett versenyt ugyanis elmosta az eső. Mivel így a második futamból lett az első, a harmadikból pedig a második, a fordított rajtrácsos versenyt törölték.

Molnár Martin az első időmérőn a negyedik, a másodikon az ötödik legjobb időt autózta. A Rodin Motorsport versenyzője a szombati futam rajtjánál két pozíciót visszacsúszott, de ezeket hamar visszaszerezte, negyedikként ért célba, egy kizárás miatt azonban végül harmadik lett, akárcsak a vasárnapi futamban, amelyben két előzéssel ért célba harmadikként. Ő maga is örült annak, hogy a második versenyben sikerült előrébb lépnie a rajtpozíciójához képest.

„Sokkal jobb volt a tempónk, mint az első futamon, így egy ponton közeledni is tudtam a csapattársamra, de amikor nem ez volt a helyzet, akkor is tartottam vele a lépést. Külön pozitívum, hogy sokat javultunk a csütörtöki edzések óta. Sajnos nem találtuk meg elég gyorsan a tempót ezen a hétvégén, úgyhogy ezen még szeretnék dolgozni, hogy legközelebb hamarabb meglegyen” – nyilatkozott.

Molnár Martin április végén, Silverstone-ben a második helyen végzett élete első brit F3-as futamán, mostani két dobogós helyezésével pedig összetettben feljött a kilencedikről a negyedik helyre. A folytatás a Hungaroringen következik július 4-én és 5-én az International GT Open betétsorozataként.