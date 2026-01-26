Zanoli óriási kiflit rajzolt a pipába – Veronában győzött az Udinese

Az első félidő közepén Arthur Atta fura gólja nyitotta a sort – hogy a hazai védelemnek mi volt az elgondolása, és hova vetődött ki Simone Perilli kapus, rejtély. Bár Gift Orban gyorsan egyenlített egyéni akció végén, a szünet után kiderült: ezen az estén több lapot nem osztottak a veronaiaknak. Az 58. percben ugyanis egy udinei szabadrúgás után a labda a tizenhatoson belül Alessandro Zanoli elé került, ő meg teketóriázás nélkül jobb külsővel rendkívül látványos lövéssel talált a jobb felső sarokba. A végeredményt néhány perccel később Keinan Davis állította be.

Vereségével a Verona visszacsúszott az utolsó helyre, szinte totális holtversenyben állva a Pisával.

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

Verona–Udinese 1–3 (Orban 26., ill. Atta 23., Zanoli 58., K. Davis 67.)

KORÁBBI EREDMÉNYEK

VASÁRNAP

Roma–Milan 1–1 (Lorenzo Pellegrini 74. – 11-esből, ill. De Winter 62.)

Juventus–Napoli 3–0 (J. David 22., Yildiz 77., Kosztics 86.)

Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )

Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)

Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)

SZOMBAT

Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)

Lecce–Lazio 0–0

Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

PÉNTEK

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)