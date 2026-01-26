Nemzeti Sportrádió

Zanoli óriási kiflit rajzolt a pipába – Veronában győzött az Udinese

2026.01.26. 22:47
Zanoli (jobbra) nyakában az egész csapat (Fotó: Getty Images)
Az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 22. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén az Udinese 3–1-re győzött Veronában, amely így visszacsúszott a Pisa mellé, holtversenyben az utolsó helyre.

Az első félidő közepén Arthur Atta fura gólja nyitotta a sort – hogy a hazai védelemnek mi volt az elgondolása, és hova vetődött ki Simone Perilli kapus, rejtély. Bár Gift Orban gyorsan egyenlített egyéni akció végén, a szünet után kiderült: ezen az estén több lapot nem osztottak a veronaiaknak. Az 58. percben ugyanis egy udinei szabadrúgás után a labda a tizenhatoson belül Alessandro Zanoli elé került, ő meg teketóriázás nélkül jobb külsővel rendkívül látványos lövéssel talált a jobb felső sarokba. A végeredményt néhány perccel később Keinan Davis állította be.

Vereségével a Verona visszacsúszott az utolsó helyre, szinte totális holtversenyben állva a Pisával.

OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Verona–Udinese 1–3 (Orban 26., ill. Atta 23., Zanoli 58., K. Davis 67.)

KORÁBBI EREDMÉNYEK
VASÁRNAP
Roma–Milan 1–1 (Lorenzo Pellegrini 74. – 11-esből, ill. De Winter 62.)
Juventus–Napoli 3–0 (J. David 22., Yildiz 77., Kosztics 86.)
Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )
Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)
Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)
SZOMBAT
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
PÉNTEK
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

 MGyDVL–KGk 
1. Internazionale22171450–19+31 52 
2. Milan22138135–17+18 47 
3. Roma22141727–13+14 43 
4. Napoli22134531–20+11 43 
5. Juventus22126435–17+18 42 
6. Como22117437–16+21 40 
7. Atalanta2298530–20+10 35 
8. Bologna2286832–27+5 30 
9. Lazio2278721–19+2 29 
10. Udinese2285925–34–9 29 
11. Sassuolo22751024–28–4 26 
12. Cagliari2267924–31–7 25 
13. Genoa2258925–31–6 23 
14. Cremonese2258920–29–9 23 
15. Parma2258914–26–12 23 
16. Torino22651121–40–19 23 
17. Lecce22461213–29–16 18 
18. Fiorentina22381124–34–10 17 
19. Verona22281218–37–19 14 
19. Pisa221111018–37–19 14 
AZ ÁLLÁS

 

 

