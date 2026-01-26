Zanoli óriási kiflit rajzolt a pipába – Veronában győzött az Udinese
Az első félidő közepén Arthur Atta fura gólja nyitotta a sort – hogy a hazai védelemnek mi volt az elgondolása, és hova vetődött ki Simone Perilli kapus, rejtély. Bár Gift Orban gyorsan egyenlített egyéni akció végén, a szünet után kiderült: ezen az estén több lapot nem osztottak a veronaiaknak. Az 58. percben ugyanis egy udinei szabadrúgás után a labda a tizenhatoson belül Alessandro Zanoli elé került, ő meg teketóriázás nélkül jobb külsővel rendkívül látványos lövéssel talált a jobb felső sarokba. A végeredményt néhány perccel később Keinan Davis állította be.
Vereségével a Verona visszacsúszott az utolsó helyre, szinte totális holtversenyben állva a Pisával.
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Verona–Udinese 1–3 (Orban 26., ill. Atta 23., Zanoli 58., K. Davis 67.)
KORÁBBI EREDMÉNYEK
VASÁRNAP
Roma–Milan 1–1 (Lorenzo Pellegrini 74. – 11-esből, ill. De Winter 62.)
Juventus–Napoli 3–0 (J. David 22., Yildiz 77., Kosztics 86.)
Atalanta–Parma 4–0 (Scamacca 15. – 11-esből, De Roon 24., Raspadori 73., Krsztovics 90+2. )
Genoa–Bologna 3–2 (Malinovszkij 62., Ekuban 78., Junior Messias 90+1., ill. L. Ferguson 35., Otoa 47. – öngól)
Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)
SZOMBAT
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)
PÉNTEK
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|22
|17
|1
|4
|50–19
|+31
|52
|2. Milan
|22
|13
|8
|1
|35–17
|+18
|47
|3. Roma
|22
|14
|1
|7
|27–13
|+14
|43
|4. Napoli
|22
|13
|4
|5
|31–20
|+11
|43
|5. Juventus
|22
|12
|6
|4
|35–17
|+18
|42
|6. Como
|22
|11
|7
|4
|37–16
|+21
|40
|7. Atalanta
|22
|9
|8
|5
|30–20
|+10
|35
|8. Bologna
|22
|8
|6
|8
|32–27
|+5
|30
|9. Lazio
|22
|7
|8
|7
|21–19
|+2
|29
|10. Udinese
|22
|8
|5
|9
|25–34
|–9
|29
|11. Sassuolo
|22
|7
|5
|10
|24–28
|–4
|26
|12. Cagliari
|22
|6
|7
|9
|24–31
|–7
|25
|13. Genoa
|22
|5
|8
|9
|25–31
|–6
|23
|14. Cremonese
|22
|5
|8
|9
|20–29
|–9
|23
|15. Parma
|22
|5
|8
|9
|14–26
|–12
|23
|16. Torino
|22
|6
|5
|11
|21–40
|–19
|23
|17. Lecce
|22
|4
|6
|12
|13–29
|–16
|18
|18. Fiorentina
|22
|3
|8
|11
|24–34
|–10
|17
|19. Verona
|22
|2
|8
|12
|18–37
|–19
|14
|19. Pisa
|22
|1
|11
|10
|18–37
|–19
|14