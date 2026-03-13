Pénteki sportműsor: DVTK–Kazincbarcika, ETO FC–MTK
MÁRCIUS 13., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
27. FORDULÓ
17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
Délnyugati csoport
17.30: Siófok–Kaposvár
NB I, NŐK
15.00: PMFC–MTK Budapest
16.00: St. Mihály-Szeged–DVTK, Szeged, Szent Gellért Fórum
ANGOL CHAMPIONSHIP
21.00: Wrexham–Swansea (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ
20.45: Olympique Marseille–Auxerre
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ
20.30: Mönchengladbach–St. Pauli (Tv: Arena4)
2. BUNDESLIGA
18.30: Magdeburg–Darmstadt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
29. FORDULÓ
20.45: Torino–Parma
SPANYOL LA LIGA
28. FORDULÓ
21.00: Alavés–Villarreal (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
19.55: Al-Kadszija–Al-Ahli (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
23.30: World Classics, 1. negyeddöntő, Dominikai Köztársaság–Dél-Korea (Tv: Sport1)
szombat, 1.00: World Classics, 2. negyeddöntő, Kanada–Egyesült Államok (Tv: Sport2)
DARTS
European Tour, Göttingen
13.00: 1. nap, délután (Tv: Max4)
19.00: 1. nap, este (Tv: Max4)
FORMULA–1
KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ
4.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
8.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
18.00: PGA Tour, The Players Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
13.05: Tirreno–Adriatico, 5. szakasz (Marotta-Mandolfo–Mombaroccio, 184 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
15.45: Párizs–Nizza, 6. szakasz (Barbentane–Apt, 179.3 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 19. FORDULÓ
18.00: Győr–Budai Farkasok
NÉMET BAJNOKSÁG
20.00: Melsungen–Gummersbach (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 22. FORDULÓ
18.00: Atomerőmű–NKA Universitas Pécs
18.30: DEAC–Sopron
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Fenerbahce (török)
20.30: Barcelona (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Milan (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
KÜZDŐSPORTOK
13.30: ONE 146, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
szombat, 3.00: ONE 41, Fight Night, Allycia Hellen Rodrigues–Phetjeeja Lukjaoporongtom, Bangkok
ÖTTUSA
NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG
9.00: női B-döntő
11.20: férfi elődöntő
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Prestige Fitness Pénzügyőr
20.00: Debreceni EAC–Szolnoki RK-SC SI
NŐI EXTRALIGA, ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: KHG Kaposvári NRC–Újpesti TE
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE
19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL
14.00: selejtezők
SPORTLÖVÉSZET
10 méteres országos bajnokság, Nemzeti Lőtér
Légpisztoly
14.30: férfi döntő
15.30: női döntő
18.30: mix döntő
TÉLI SPORTOK
Téli paralimpia
12.30: alpesi sí, férfiak, óriás-műlesiklás; sílövészet, nők és férfiak, üldözéses sprint (Tv: M4Sport)
Alpesi sí
10.45: világkupa, férfiak, szuper óriás-műlesiklás, Courchevel (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
15.00: világkupa, nők, sprint, Otepää (Tv: Eurosport1)
Síugrás
16.40: világkupa, férfiak, HS 134, selejtező, Oslo (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS
19.00: női egyes, elődöntő, férfi páros elődöntő
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ
3. FORDULÓ
19.00: EPS-Honvéd–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Ballai Attila, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vasszigor vagy lazaság. Melyik a célravezetőbb? Polus Enikő mentálhigiénés szakember a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 23 éve ezen a napon avatták fel a Budapest Sportarénát
12.00: Bajnokok: 10 éve hunyt el Verebes József. Műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és a Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül – birkózómagazin
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Visszatekintés a Ferencváros Európa-liga-mérkőzésére; mi várható a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, valamint a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében?
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Mire számíthatunk a Formula–1 Kínai Nagydíjának első szabadedzése után
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
17.30: A labdarúgó NB I 26. fordulójának felvezetése Bene Ferenccel
17:45: Közvetítés a DVTK–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
19.45: Interjúk a budapesti nemzetközi fedett pályás öttusaverseny és magyar bajnokság férfi elődöntőiről
20.00: Közvetítés az ETO FC–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László
22.00: A 30 éve elhunyt Gellér Sándorra emlékezünk, aki Grosics Gyula mellett az Aranycsapat állandó tartalék kapusa volt
22.30: Sportvilág Keszi Dórával