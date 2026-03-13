Pénteki sportműsor: DVTK–Kazincbarcika, ETO FC–MTK

MÁRCIUS 13., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

27. FORDULÓ

17.45: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

Délnyugati csoport

17.30: Siófok–Kaposvár

NB I, NŐK

15.00: PMFC–MTK Budapest

16.00: St. Mihály-Szeged–DVTK, Szeged, Szent Gellért Fórum

ANGOL CHAMPIONSHIP

21.00: Wrexham–Swansea (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ

20.45: Olympique Marseille–Auxerre

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ

20.30: Mönchengladbach–St. Pauli (Tv: Arena4)

2. BUNDESLIGA

18.30: Magdeburg–Darmstadt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

20.45: Torino–Parma

SPANYOL LA LIGA

28. FORDULÓ

21.00: Alavés–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

19.55: Al-Kadszija–Al-Ahli (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

23.30: World Classics, 1. negyeddöntő, Dominikai Köztársaság–Dél-Korea (Tv: Sport1)

szombat, 1.00: World Classics, 2. negyeddöntő, Kanada–Egyesült Államok (Tv: Sport2)

DARTS

European Tour, Göttingen

13.00: 1. nap, délután (Tv: Max4)

19.00: 1. nap, este (Tv: Max4)

FORMULA–1

KÍNAI NAGYDÍJ, SANGHAJ

4.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

8.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.00: PGA Tour, The Players Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

13.05: Tirreno–Adriatico, 5. szakasz (Marotta-Mandolfo–Mombaroccio, 184 km) (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

15.45: Párizs–Nizza, 6. szakasz (Barbentane–Apt, 179.3 km) (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 19. FORDULÓ

18.00: Győr–Budai Farkasok

NÉMET BAJNOKSÁG

20.00: Melsungen–Gummersbach (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 22. FORDULÓ

18.00: Atomerőmű–NKA Universitas Pécs

18.30: DEAC–Sopron

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 31. FORDULÓ

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Fenerbahce (török)

20.30: Barcelona (spanyol)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Milan (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

KÜZDŐSPORTOK

13.30: ONE 146, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

szombat, 3.00: ONE 41, Fight Night, Allycia Hellen Rodrigues–Phetjeeja Lukjaoporongtom, Bangkok

ÖTTUSA

NEMZETKÖZI FEDETT PÁLYÁS VERSENY ÉS MAGYAR BAJNOKSÁG

9.00: női B-döntő

11.20: férfi elődöntő

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: Kecskeméti RC–Dunaújvárosi KSE

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Prestige Fitness Pénzügyőr

20.00: Debreceni EAC–Szolnoki RK-SC SI

NŐI EXTRALIGA, ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: KHG Kaposvári NRC–Újpesti TE

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Fatum Nyíregyháza–TFSE

19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL

14.00: selejtezők

SPORTLÖVÉSZET

10 méteres országos bajnokság, Nemzeti Lőtér

Légpisztoly

14.30: férfi döntő

15.30: női döntő

18.30: mix döntő

TÉLI SPORTOK

Téli paralimpia

12.30: alpesi sí, férfiak, óriás-műlesiklás; sílövészet, nők és férfiak, üldözéses sprint (Tv: M4Sport)

Alpesi sí

10.45: világkupa, férfiak, szuper óriás-műlesiklás, Courchevel (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

15.00: világkupa, nők, sprint, Otepää (Tv: Eurosport1)

Síugrás

16.40: világkupa, férfiak, HS 134, selejtező, Oslo (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS

19.00: női egyes, elődöntő, férfi páros elődöntő

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ, FELSŐHÁZ

3. FORDULÓ

19.00: EPS-Honvéd–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szabó Szilvia, Ballai Attila, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vasszigor vagy lazaság. Melyik a célravezetőbb? Polus Enikő mentálhigiénés szakember a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 23 éve ezen a napon avatták fel a Budapest Sportarénát

12.00: Bajnokok: 10 éve hunyt el Verebes József. Műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és a Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül – birkózómagazin

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: Visszatekintés a Ferencváros Európa-liga-mérkőzésére; mi várható a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, valamint a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében?

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Mire számíthatunk a Formula–1 Kínai Nagydíjának első szabadedzése után

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: A labdarúgó NB I 26. fordulójának felvezetése Bene Ferenccel

17:45: Közvetítés a DVTK–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

19.45: Interjúk a budapesti nemzetközi fedett pályás öttusaverseny és magyar bajnokság férfi elődöntőiről

20.00: Közvetítés az ETO FC–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László

22.00: A 30 éve elhunyt Gellér Sándorra emlékezünk, aki Grosics Gyula mellett az Aranycsapat állandó tartalék kapusa volt

22.30: Sportvilág Keszi Dórával