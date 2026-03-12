Férfi röplabda Extraliga: három játszmában nyert a Kaposvár
A Kaposvár 3:0-ra nyert a Kazincbarcika vendégeként a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki rangadóján.
Sima, 3:0-s sikert aratott Kazincbarcikán, a Vegyész RC vendégeként a férfi röplabda Extraligában a Fino Kaposvár. A cseh Matej Smidl 16, Hubicska Patrik 13, az amerikai Maxim Grigoriev 11 ponttal járult hozzá a somogyiak sikeréhez, a borsodiaknál a kubai Juan Leandro Lescay 17 pontot ütött.
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár 0:3 (–13, –22, –21)
