Férfi röplabda Extraliga: három játszmában nyert a Kaposvár

2026.03.12. 21:34
Fotó: Facebook/Fino Kaposvár
Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda Extraliga Fino Kaposvár SE
A Kaposvár 3:0-ra nyert a Kazincbarcika vendégeként a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának csütörtöki rangadóján.

Sima, 3:0-s sikert aratott Kazincbarcikán, a Vegyész RC vendégeként a férfi röplabda Extraligában a Fino Kaposvár. A cseh Matej Smidl 16, Hubicska Patrik 13, az amerikai Maxim Grigoriev 11 ponttal járult hozzá a somogyiak sikeréhez, a borsodiaknál a kubai Juan Leandro Lescay 17 pontot ütött.

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár 0:3 (–13, –22, –21)

 

