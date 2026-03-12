Varga adta meg a jelet, idegenben ütötte ki a Celjét az AEK a Kl-ben

Varga Barnabással a kezdőben lépett pályára Celjében az AEK Athén a Konferencialiga nyolcaddöntőjében, s a magyar válogatott center nem sokat teketóriázott: Razvan Marin szöglete után már a 3. percben megszerezte a vezetést a görögöknek – természetesen fejjel. Tíz perccel később a volt ferencvárosi támadó duplázhatott volna, de ziccerben pechjére a kapufát találta el. A sárga-feketék az előny birtokában is nagy tempót diktáltak, s alig túl az első fél órán Aboubakary Koita, majd Mijat Gacsinovics találatával kényelmes előnyt szereztek. A szünet után az athéniak kameruni bekkje, Harold Moukoudi vágott be egy szabadrúgás után kipattanó labdát – a látottak alapján Varga Barnabáséknak aligha lesz gondjuk a visszavágón a görög fővárosban. 0–4

Komoly fölényben játszott a Raków Czestchowa vendéglátójaként a legjobbjait ilyen-olyan okokból mellőző Fiorentina, amely az első félidőben hasztalan ostromolta a lengyelek kapuját. Egy óra elteltével aztán megélénkült a mérkőzés: előbb a vendégek találtak be Jonatan Brunes révén, a norvég csatár góljára két perccel később Cher Ndour válaszolt. Már-már úgy tűnt, döntetlen születik, ám a hosszabbítás harmadik percében Albert Gudmundsson tizenegyesből megszerezte a győzelmet a firenzeieknek. 2–1

Alaposan körbelövöldözte az AEK Larnaca „ketrecét” a Crystal Palace, amely az első félidőben háromszor is eltalálta a ciprusiak kapuját, ám a remek napot kifogó Zlatan Alomerovic kapus az angolok minden kísérletét hárította. A szünet után még ennyire sem voltak pontosak a londoniak, akiknek így idegenben kell majd kiharcolniuk a továbbjutást, akárcsak a Sigma Olomoucnak, amely otthon szintén gól nélküli döntetlent játszott a Mainzcal.

KONFERENCIALIGA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Celje (szlovén)–AEK Athén (görög) 0–4 (Varga B. 3., A. Koita 33., Gacsinovics 36., Moukoudi 48.)

Fiorentina (olasz)–Raków Czestochowa (lengyel) 2–1 (Ndour 62., A. Gudmundsson 90+3. – 11-esből, ill. Brunes 60.)

Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 0–0

Sigma Olomouc (cseh)–Mainz (német) 0–0



