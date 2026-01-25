Nemzeti Sportrádió

Serie A: korai góllal győzte le a Cremonesét a Sassuolo

2026.01.25. 14:34
Alieu Fadera (zöld mezben) gólja döntött a Sassuolo javára a Cremonese ellen (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Serie A Cremonese
Alieu Faderának a 3. percben szerzett szemfüles találatával 1–0-ra nyert a Sassuolo a Cremonese vendéglátójaként az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Igen korán, már a 3. percben vezetést szerzett a Sassuolo a Cremonese elleni hazai mérkőzésén: Armand Laurienté vette célba a cremonaiak kapuját, lövését védte ugyan Emil Audero, ám a kipattanóra jól érkezett Alieu Fadera, és a gambiai csatár már nem hibázott. Bár az emiliaiak a mérkőzésen kevesebbet birtokolták a labdát, mint ellenfelük, a kapura végig veszélyesebbek voltak, több helyzetet alakítottak – és hagytak – ki, a vendégek Jari Vandeputte révén csak lesgólig jutottak. Az 1–0-s Sassuolo-siker mindenképpen megérdemeltnek mondható, s ha hazaiak kicsit jobban céloznak, nagyobb különbséggel is nyerhettek volna.

OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzés
Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)
Később
15.00: Atalanta–Parma
15.00: Genoa–Bologna
18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

Szombaton játszották
Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)
Lecce–Lazio 0–0
Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

22

17

1

4

50–19

+31 

52 

  2. Milan

21

13

7

1

34–16

+18 

46 

  3. Napoli

21

13

4

4

31–17

+14 

43 

  4. Roma

21

14

7

26–12

+14 

42 

  5. Como

22

11

7

4

37–16

+21 

40 

  6. Juventus

21

11

6

4

32–17

+15 

39 

  7. Atalanta

21

8

8

5

26–20

+6 

32 

  8. Bologna

21

8

6

7

30–24

+6 

30 

  9. Lazio

22

7

8

7

21–19

+2 

29 

10. Sassuolo

22

7

5

10

24–28

–4 

26 

11. Udinese

21

7

5

9

22–33

–11 

26 

12. Cagliari

22

6

7

9

24–31

–7 

25 

13. Parma

21

5

8

8

14–22

–8 

23 

14. Cremonese

22

5

8

9

20–29

–9 

23 

15. Torino

22

6

5

11

21–40

–19 

23 

16. Genoa

21

4

8

9

22–29

–7 

20 

17. Lecce

22

4

6

12

13–29

–16 

18 

18. Fiorentina

22

3

8

11

24–34

–10 

17 

19. Verona

21

2

8

11

17–34

–17 

14 

20. Pisa

22

1

11

10

18–37

–19 

14 


 

 

