Serie A: korai góllal győzte le a Cremonesét a Sassuolo

Igen korán, már a 3. percben vezetést szerzett a Sassuolo a Cremonese elleni hazai mérkőzésén: Armand Laurienté vette célba a cremonaiak kapuját, lövését védte ugyan Emil Audero, ám a kipattanóra jól érkezett Alieu Fadera, és a gambiai csatár már nem hibázott. Bár az emiliaiak a mérkőzésen kevesebbet birtokolták a labdát, mint ellenfelük, a kapura végig veszélyesebbek voltak, több helyzetet alakítottak – és hagytak – ki, a vendégek Jari Vandeputte révén csak lesgólig jutottak. Az 1–0-s Sassuolo-siker mindenképpen megérdemeltnek mondható, s ha hazaiak kicsit jobban céloznak, nagyobb különbséggel is nyerhettek volna.

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzés

Sassuolo–Cremonese 1–0 (Fadera 3.)

Később

15.00: Atalanta–Parma

15.00: Genoa–Bologna

18.00: Juventus–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Roma–Milan (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

20.45: Hellas Verona–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Internazionale–Pisa 6–2 (Zielinski 39. – 11-esből, L. Martínez 41., F. P. Esposito 45+2., Dimarco 82., A. Bonny 86., Mhitarjan 90+3., ill. Moreo 11., 23.)

Szombaton játszották

Fiorentina–Cagliari 1–2 (Brescianini 74., ill. Kilicsoy 31., Palestra 47.)

Lecce–Lazio 0–0

Como–Torino 6–0 (Duvikasz 8., 66., Baturina 16., Da Cunha 59. – 11-esből, Kühn 70., Caqueret 76.)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Internazionale 22 17 1 4 50–19 +31 52 2. Milan 21 13 7 1 34–16 +18 46 3. Napoli 21 13 4 4 31–17 +14 43 4. Roma 21 14 – 7 26–12 +14 42 5. Como 22 11 7 4 37–16 +21 40 6. Juventus 21 11 6 4 32–17 +15 39 7. Atalanta 21 8 8 5 26–20 +6 32 8. Bologna 21 8 6 7 30–24 +6 30 9. Lazio 22 7 8 7 21–19 +2 29 10. Sassuolo 22 7 5 10 24–28 –4 26 11. Udinese 21 7 5 9 22–33 –11 26 12. Cagliari 22 6 7 9 24–31 –7 25 13. Parma 21 5 8 8 14–22 –8 23 14. Cremonese 22 5 8 9 20–29 –9 23 15. Torino 22 6 5 11 21–40 –19 23 16. Genoa 21 4 8 9 22–29 –7 20 17. Lecce 22 4 6 12 13–29 –16 18 18. Fiorentina 22 3 8 11 24–34 –10 17 19. Verona 21 2 8 11 17–34 –17 14 20. Pisa 22 1 11 10 18–37 –19 14



